부적절한 응원 구호 외친 배재고, 6개월 출전정지 ‘중징계’…유사 사례 재발시 가중처벌

세줄 요약 배재고 야구부가 청룡기 경기에서 지역 비하성 응원구호로 상대를 조롱해 사회적 물의를 빚었고, KBSA는 전국대회 6개월 출전정지 징계를 내렸다. 협회는 재발 방지를 위해 사전 안내 의무화와 가중처벌 기준 신설도 추진한다. 지역 비하성 응원구호로 상대 조롱 논란

KBSA, 배재고에 전국대회 6개월 출전정지

재발 방지 위한 안내 의무화·규정 정비

이미지 확대 이규연(오른쪽) 광주일고 교장이 지난달 30일 서울 송파구 대한야구소프트볼협회를 방문해 전날 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와의 경기 도중 배재고 일부 선수들의 응원 구호 논란과 관련해 항의서한을 전달한 뒤 굳은 표정을 짓고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이규연(오른쪽) 광주일고 교장이 지난달 30일 서울 송파구 대한야구소프트볼협회를 방문해 전날 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와의 경기 도중 배재고 일부 선수들의 응원 구호 논란과 관련해 항의서한을 전달한 뒤 굳은 표정을 짓고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 대회 도중 지역을 비하하는 부적절한 응원구호로 공분을 산 배재고 야구부에 6개월 출전정지 징계가 내려졌다. 사진은 1일 서울 강동구 배재고 앞에 항의의 뜻으로 시민들이 보낸 근조화환이 놓여 있는 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대회 도중 지역을 비하하는 부적절한 응원구호로 공분을 산 배재고 야구부에 6개월 출전정지 징계가 내려졌다. 사진은 1일 서울 강동구 배재고 앞에 항의의 뜻으로 시민들이 보낸 근조화환이 놓여 있는 모습. 연합뉴스

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부적절한 응원구호로 상대 팀을 조롱해 사회적 물의를 빚은 배재고 야구부에 중징계가 내려졌다.대한야구소프트볼협회(KBSA)는 1일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 ‘제11차 스포츠공정위원회’를 긴급 개최해 배재고에 전국대회 출전 정지 6개월의 징계를 결정했다. 공정위는 사실관계를 확인하고 관련자들의 진술을 바탕으로 종합적으로 심의한 결과 이번 사안을 스포츠 정신에 반하고 경기장 질서를 문란하게 한 사안으로 판단해 이같은 결정을 내렸다.배재고는 지난달 29일 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 경기 도중 ‘스타벅스 가야지’, ‘탱크데이’ 등 지역 비하성 응원구호와 율동으로 상대를 조롱해 거센 비난에 휩싸였다.징계는 2일 청룡기 2회전부터 적용된다. 이에 따라 배재고는 1회전에서 광주일고에 승리하고도 2일 벌어지는 순천효천고와의 2회전 경기를 치르지 못한다.그러나 지도자, 선수들에 대한 징계에는 심사숙고가 필요하다는 입장이다. 협회는 출전 제한 기간 중 면밀한 조사를 진행해 대상자를 특정한 뒤 공정위를 다시 개최해 심의하기로 했다.공정위의 징계와 별도로 경기장 내 부적절한 응원 문화 근절과 재발 방지를 위한 후속 조치 및 제도 개선을 추진한다. 이날 이후 개최되는 모든 대회부터 경기 시작 전 감독 홈플레이트 미팅 시 부적절한 응원 행위 금지에 대한 사전 안내를 의무화한다. 또한 향후 유사 사례가 발생할 경우 보다 엄정하게 대응할 수 있도록 대회 운영 규정에 ‘개인 또는 단체에 중대한 사회적·경제적 폐해를 초래한 경우’ 가중 처벌 기준을 신설하는 등 관련 규정도 정비하기로 했다.협회는 이번 조치가 일회성에 그치지 않도록 교육부, 문화체육관광부 등 관계 기관과 협의해 지도자와 학생 선수의 올바른 역사 인식과 사회적 감수성 함양을 위한 교육 프로그램을 마련할 예정이다.