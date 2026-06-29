‘홈런 2위’ 천하의 김도영이 반성을 한다…“타석에서 소극적이었다”

두산 상대 홈런·2루타로 승리 견인

조승범 코치 면담 후 불방망이 변신

오스틴과 1개 차이…뜨거운 레이스

이미지 확대 KIA 타이거즈 간판타자 김도영이 28일 서울 잠실구장에서 열린 KIA와 두산 베어스의 경기에서 6회초 2루타를 치고 달려나가고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 간판타자 김도영이 28일 서울 잠실구장에서 열린 KIA와 두산 베어스의 경기에서 6회초 2루타를 치고 달려나가고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 타이거즈 김도영이 28일 서울 잠실구장에서 열린 KIA와 두산 베어스의 경기에서 6회초 홈런을 날린 뒤 홈으로 들어오고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 김도영이 28일 서울 잠실구장에서 열린 KIA와 두산 베어스의 경기에서 6회초 홈런을 날린 뒤 홈으로 들어오고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공

세줄 요약 김도영이 두 경기 부진 뒤 타석에서 소극적이었다고 돌아보며 반성했다. 28일 두산전에서는 6회 선두타자 홈런과 2루타를 터뜨려 KIA 승리를 이끌었고, 팀은 수도권 9연전을 6승 3패로 마쳤다. 타석 소극성 반성 뒤 두산전 반등

6회 홈런과 2루타로 KIA 승리 견인

수도권 9연전 6승 3패 마무리

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올해 완벽하게 부활한 김도영(KIA 타이거즈)인데 타석에서 반성을 한다. 그리고 그 반성의 결과는 홈런으로 이어졌다.김도영은 28일 서울 잠실구장에서 열린 KIA와 두산 베어스의 경기에서 3번 타자 3루수로 선발 출전해 4타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점으로 활약하며 팀 승리를 이끌었다. 6회초 홈런을 터뜨리며 오스틴 딘(LG 트윈스)과 잠시 공동 1위에 올랐으나, 오스틴 역시 사직 롯데 자이언츠전에서 홈런을 날려 두 사람의 격차는 1개 차이 그대로 유지됐다.앞선 2경기 부진을 씻어내는 완벽한 활약이었다. 김도영은 26일 경기에서 4타수 1안타, 27일 경기에서 4타수 무안타에 그쳤다. 간판타자의 부진 속에 KIA도 연패에 빠졌었다.그러나 김도영이 살아나자 KIA도 곧바로 승리했다. KIA는 덕분에 수원, 고척, 잠실로 이어진 수도권 9연전에서 6승 3패의 성적으로 마칠 수 있었다. 29일 기준 순위는 4위로 3위 KT 위즈와 2경기, 선두 LG와는 6경기 차이다.김도영은 1회초 3루수 뜬공으로 물러난 뒤 4회초 두 번째 타석에서는 3루 땅볼로 물러났다. 이때까지만 해도 김도영의 부진이 이어지는 듯했다. 그러나 김도영은 김도영이었다. 6회초에만 홈런과 2루타가 나왔다.KIA가 2-0으로 앞선 가운데 선두타자로 등장한 김도영은 1볼 1스트라이크에서 두산 선발 최승용의 시속 142㎞ 직구를 공략해 좌측 담장을 넘기는 비거리 115m짜리 홈런을 터뜨렸다. 이 홈런은 KIA가 6회초에만 대거 7점을 내는 신호탄이 됐다.타자 일순 후 다시 타석에 들어선 김도영은 바뀐 투수 박신지를 상대로 좌중간 2루타를 또 터트렸다. 후속 타자 나성범이 삼진으로 아쉽게 물러났지만 두산에게는 그야말로 악몽을 선사한 김도영의 타격이었다.최근 경기가 잘 풀리지 않았던 김도영은 지난주 경기를 앞두고 조승범 타격 코치의 방문을 두드렸다. 자신의 타격에서 무엇이 문제인지, 고집을 부렸던 부분과 멘털적인 부분은 어떤지 등에 대해 솔직하게 의견을 나눴다. 밤늦은 시간이었지만 조 코치 역시 김도영에게 필요한 쓴소리를 아끼지 않았고 그게 제대로 약이 됐다.주중 3연전이었던 키움 히어로즈와의 경기에서 조 코치의 조언을 받은 김도영은 13타수 6안타(2홈런) 7타점으로 펄펄 날았다. 그러나 곧바로 두산전에서 다시 부진에 빠졌고 이번에는 외부 도움이 아닌 스스로의 힘으로 일어섰다.김도영은 “지난 2경기 개인적으로 감이 나쁘지 않았다”면서도 “다만 결과가 좋지 않았던 것은 타석에서 소극적이었기 때문”이라고 돌아봤다. 좌투수에게 타이밍이 맞지 않고 있다는 걸 느낀 그는 공을 앞에서 보려고 시도했고 그게 적중했다. 김도영은 “1볼 1스트라이크에서 기다리는 공이 존에 들어왔고 과감하게 스윙해 홈런을 칠 수 있었다”고 밝혔다.이제 막 반환점을 돈 가운데 시즌 초반 롤러코스터를 탄 KIA도 어느덧 안정적으로 5강 싸움을 펼치는 강팀이 됐다. KIA로서는 지금의 좋은 기세를 유지해 전반기를 마치고 후반기에 승부를 보는 것이 필요한 상황이다.이를 위해서는 김도영의 활약이 필수다. 김도영은 “전체적으로 타석에서의 감은 좋은 상태이고 컨디션도 끌어올려 유지하고 있다”면서 “이 좋은 감을 유지해서 전반기를 마무리하는 것이 목표”라고 각오를 다졌다.