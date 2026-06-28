김호령 5타점 원맨쇼…타선 대폭발 KIA, 두산 잡고 연패 탈출

선제 투런포 포함 맹활약 승리 이끌어

김도영 23호 홈런·김태형 7이닝 투구

이미지 확대 KIA 타이거즈 김호령이 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스전에서 6회초 싹쓸이 3타점 2루타를 날리고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 김호령이 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스전에서 6회초 싹쓸이 3타점 2루타를 날리고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 타이거즈 선발 김태형이 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 선발 김태형이 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공

세줄 요약 KIA가 잠실에서 두산을 12-1로 완파하며 연패에서 벗어났다. 김호령은 홈런과 싹쓸이 2루타를 포함해 3안타 5타점을 올렸고, 김도영도 시즌 23호 홈런을 보탰다. 선발 김태형은 7이닝 1실점으로 호투했다. 김호령 3안타 5타점 원맨쇼

KIA, 6회 7득점으로 승부 결정

김태형 7이닝 1실점 호투

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KIA 타이거즈가 화끈한 타격쇼를 펼치며 두산 베어스를 꺾고 연패 탈출에 성공했다. 전날 7점 차로 졌던 패배를 곧바로 11점 차 승리로 갚아줬다.KIA는 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산과의 시즌 12번째 맞대결에서 6회에만 7점을 뽑는 화력을 뽐내며 12-1 승리를 거뒀다. 4연승 후 두산을 만나 2연패에 빠졌던 KIA는 이날 승리로 4승 2패로 한 주를 마치게 됐다.초반 팽팽한 투수대결이 펼쳐졌지만 5회초 KIA가 먼저 균형을 깼다. 윤도현의 볼넷 출루와 상대 실책으로 만들어진 2사 2루의 기회에서 김호령이 비거리 115m짜리 홈런을 쳤다. 두산 선발 최승용의 시속 124㎞ 스위퍼를 공략해 좌측 담장을 넘겼다. 시즌 11호.김호령의 방망이는 6회 정점을 찍었다. KIA는 선두타자 김도영이 솔로포를 터뜨렸고 해럴드 카스트로와 한준수의 연속 안타, 변우혁의 볼넷으로 만든 1사 만루 기회에서 박민과 박재현이 연속으로 볼넷을 골라내 추가 2득점에 성공했다. 이어 김호령이 바뀐 투수 박신지를 상대로 싹쓸이 3타점 2루타를 터뜨리며 쐐기를 박았다. 김호령은 김선빈의 2루 땅볼 때 홈을 밟아 득점에도 성공했다.6회가 끝나고 이미 9-0이 되면서 사실상 승부가 기울었다. 두산으로서도 따라가기 쉽지 않은 점수였다. 7회말 박준순이 KIA 선발 김태형을 상대로 좌측 담장을 넘어가는 비거리 110m 솔로포를 터뜨렸지만 이게 이날 두산이 낸 점수의 전부였다.사실상 경기를 내주게 되면서 두산 팬들은 하나둘 경기장을 뜨기 시작했다. 이날 시즌 23번째 매진을 이뤘지만 경기 후반으로 갈수록 1루쪽은 휑했고 KIA 팬들만 뜨거운 응원을 보냈다.KIA는 전의를 상실한 두산을 상대로 9회초 무자비한 공격으로 3점을 더 냈다. 1사 만루의 기회에서 변우혁이 2타점 적시타, 김민규가 추가 1타점 적시타를 내면서 12-1까지 달아났다. 두산은 9회말 1사에서 박준순이 안타를 때렸지만 후속타자들이 중견수 뜬공으로 물러나며 경기를 마쳤다.KIA 선발 김태형은 7이닝 1실점으로 데뷔 후 가장 좋은 투구로 깊은 인상을 남겼다. 김호령이 3안타(1루타·2루타·홈런) 5타점으로 승리의 1등 공신이 됐고 김도영은 시즌 23호 홈런포를 터뜨리며 오스틴 딘(LG 트윈스)과의 홈런 경쟁을 이어갔다. 두산은 마운드에 오른 최승용(5자책점), 김동주(3자책점), 박신지(1자책점), 최지강(3자책점)이 모두 부진하며 아쉬운 결과를 냈다.