툭하면 이기더니 7연승…와, 롯데 ‘6치올’ 대박! 순위표 또 바뀌나

한동희·윤동희 복귀 맞물려 승승장구

8위 같지 않은 8위…5강 진입도 가능

이미지 확대 롯데 자이언츠 한동희(오른쪽)가 24일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 NC 다이노스의 경기에서 8회말 득점한 뒤 김동혁과 함께 기뻐하고 있다. 2026.6.24 롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 한동희(오른쪽)가 24일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 NC 다이노스의 경기에서 8회말 득점한 뒤 김동혁과 함께 기뻐하고 있다. 2026.6.24 롯데 자이언츠 제공

이미지 확대 롯데 자이언츠 팬들이 24일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 NC 다이노스의 경기를 지켜보며 응원하고 있다. 2026.6.24 롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 팬들이 24일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 NC 다이노스의 경기를 지켜보며 응원하고 있다. 2026.6.24 롯데 자이언츠 제공

세줄 요약 롯데가 NC전에서 8회말 나승엽의 역전 적시타로 5-3 승리를 거두며 7연승을 이어갔다. 한때 꼴찌까지 추락했던 팀은 5위 두산과 3경기 차까지 따라붙었고, 전반기 5할과 가을야구 희망도 다시 커졌다. 롯데, NC전 역전승으로 7연승 질주

5위 두산과 3경기 차로 추격 가속

완전체 전력과 뒷심이 상승세 견인

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지는 법을 잊은 롯데 자이언츠가 파죽의 7연승을 달리며 ‘6치올’(6월에 치고 올라간다)을 현실화하고 있다. 한때 꼴찌까지 추락했던 순위가 어느덧 5강도 보이는 수준이 되면서 순위표가 요동치고 있다.롯데는 24일 부산 사직구장에서 열린 NC 다이노스와의 경기에서 5-3 승리를 거뒀다. 2-3으로 뒤지던 8회말 나승엽의 역전 적시타에 힘입어 경기를 한방에 뒤집었다. 전날 윤동희의 끝내기 안타로 3-2 승리를 거둔 데 이어 또다시 뒷심을 발휘했다.아직 8위에 머물고 있긴 하지만 이 승리로 롯데는 5위 두산 베어스를 3경기 차이로 따라잡았다. 승패 마진도 -8로 지금의 기세라면 전반기를 마칠 때쯤 5할도 가능할 분위기다.김태형 감독 취임 후 롯데는 지난 2년 연속 7위에 머물며 가을야구에서 탈락했다. 올해도 시즌 초반 어려움을 겪으며 희망이 없는 듯했다. 전지훈련 때 일부 선수가 도박장에 드나들었다가 출전정지 징계를 받았고 선수들의 부상·부진이 겹치면서 완전체 전력을 못 갖춘 채 힘겹게 시즌을 치렀다. 그나마 선발진의 힘으로 버텼지만 반복되는 패배에 과부하가 걸리던 상황이었다.그러나 최근 쌍동희(윤동희·한동희)가 팀에 합류하면서 상승세를 탔다. 늑골 부상으로 빠졌던 한동희는 지난 16일 SSG 랜더스전, 골반 통증에 시달렸던 윤동희는 이튿날 복귀했다. 그리고 16일부터 롯데는 단 1경기도 지지 않았다. 비록 하위권 팀과의 대결이라고는 하나 어차피 올라가기 위해서는 넘어서야 할 팀이다.김 감독은 최근 “지금부터 치고 올라가는 게 맞다. 전준우가 내려가 있지만 지금이 우리 베스트 멤버”라고 말했다. 그의 말대로 완전체 전력을 갖춘 롯데는 해볼 만하다는 걸 매일 보여주고 있다. 무엇보다 경기 막판까지 선수들이 집중력을 잃지 않고 끈끈해졌다는 점이 고무적이다. 막판 역전승을 거둔 팀만이 가질 수 있는 특별한 힘이다.25일 경기까지 승리한다면 롯데로서는 좋은 기운을 이어 상위 팀들을 만날 수 있다. 롯데는 올스타 휴식기 전까지 LG 트윈스, 두산 베어스, KT 위즈, KIA 타이거즈를 차례로 만난다. 만만치 않은 일정이지만 롯데가 이들을 상대로도 선전한다면 7치올, 8치올도 꿈은 아니다.