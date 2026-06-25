161.7㎞ 찍고 “3연투도 OK” 어디서 이런 선수를…리오스, 문동주 넘어 신기록

삼성전서 마무리 등판해 최고 구속 경신

“100.8마일 던져봤다…속도 신경 안 써”

팀 5연승 완성하며 한국 무대 첫 세이브

이미지 확대 LG 트윈스 외국인 선수 약셀 리오스가 23일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 삼성 라이온즈의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.23 LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 외국인 선수 약셀 리오스가 23일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 삼성 라이온즈의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.23 LG 트윈스 제공

이미지 확대 LG 트윈스 외국인 선수 약셀 리오스가 24일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 삼성 라이온즈의 경기를 마치고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.6.24 LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 외국인 선수 약셀 리오스가 24일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 삼성 라이온즈의 경기를 마치고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.6.24 LG 트윈스 제공

세줄 요약 LG 외국인 불펜 리오스가 삼성전 9회 마무리로 나서 시속 161.7㎞를 던지며 KBO 공식 최고 구속 신기록을 세웠다. 종전 기록은 문동주의 161.6㎞였고, 리오스는 삼진과 세이브로 LG 5연승과 염경엽 감독 700승을 함께 완성했다. 리오스, 삼성전 9회 마무리 등판

시속 161.7㎞, KBO 최고 구속 신기록

LG 세이브, 5연승과 감독 700승

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약셀 리오스(LG 트윈스)가 KBO리그에서 처음 보는 구속을 찍으며 속도의 향연을 펼쳤다.리오스는 24일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 삼성 라이온즈의 경기에서 2-0으로 앞선 9회초 등판했다. LG 마무리 투수 손주영이 전날 경기에서 1과3분의1이닝 37구를 던져 등판이 어렵게 되자 이날 리오스가 마무리로 대신 나섰다.리오스는 선두타자 박승규를 3구 삼진으로 처리했다. 직구와 커브로 2스트라이크를 만든 후 시속 160㎞ 직구를 몸쪽 높은 곳에 던져 헛스윙을 끌어냈다. 후속 타자인 르윈 디아즈도 1볼 2스트라이크에서 바깥쪽 커브로 삼진 처리했다.최형우에게 우전 안타를 맞은 리오스의 다음 상대는 김영웅. 부상으로 한동안 빠져 있다가 전날 1군에 복귀한 그에게 리오스는 시속 161.7㎞의 강속구를 초구로 던지며 1군의 맛을 제대로 보여줬다. 비록 볼이 되기는 했지만 시속 161.7㎞는 한국야구위원회(KBO)가 지난해부터 리그 공식 측정 장비로 트랙맨을 채택한 이래 측정된 최고 구속이다.종전 기록은 모두 문동주(한화 이글스)가 가지고 있었다. 문동주는 지난해 10월 18일 삼성과의 플레이오프 1차전에서 시속 161.6㎞를 던졌다.외국인 선수로는 드물게 불펜 투수인 리오스는 등판할 때마다 아낌없이 ‘미친 속도’를 보여주고 있다. 지난 13일 잠실 롯데 자이언츠전에서 시속 160.8㎞의 공을 던지며 올 시즌 리그 최고 구속을 쓰더니 이번에는 아예 역대 최고 구속을 갈아치웠다.김영웅을 잡아내고 승리를 지키면서 리오스의 한국 첫 세이브 기록이 올라갔다. 이날 그의 완벽한 마무리로 염경엽 LG 감독의 통산 700승도 완성됐다. LG는 5연승을 달렸다.경기 후 만난 리오스에게 개인 최고 구속을 묻자 “100.8마일(약 162.2㎞)이었다”는 답이 돌아왔다. 이날 김영웅에게 던진 초구는 그의 최고 기록에 거의 근접한 속도였다.한국에서 보기 드문, 한국야구가 그토록 부러워하는 강속구 투수지만 정작 리오스는 “구속에 너무 신경 쓰지 않는다”고 담담하게 말했다. 한국 타자들이 그의 직구에 조금씩 적응하는 모습을 보여주고 있는 탓에 구속보다는 어떻게 볼 배합을 가져가 타자와 대결할지를 더 신경 쓴다고 한다.전날에는 중간 투수로, 이날은 마무리 투수로 나서며 보직이 여기저기 옮겨 다니는 상황이지만 리오스는 크게 개의치 않았다. 그는 “역할이 무엇이든 나가서 100% 임무를 수행하는 게 내가 할 일”이라며 “팀을 돕는 게 내 역할이다”라고 강조했다.리오스는 인터뷰 내내 자신이 LG의 투수 중 한 명이라며 팀을 우선하는 모습을 보였다. 염 감독의 야구 매뉴얼에 3연투는 없지만 그는 “팀이 이기는 데 도움이 된다면 3연투도 흔쾌히 나갈 의향이 있다”며 의욕을 불태우기도 했다.리오스는 이제 한국에 들어온 지 불과 2주 정도밖에 되지 않았다. 그러나 일찌감치 탈KBO리그급 투구를 보여주면서 외국인 투수로 선발이 아닌 불펜을 택한 LG의 결정이 옳았음을 증명하고 있다. 올해 프로야구 팬들은 리오스가 선사하는 구속의 축제를, LG 팬들은 2연패를 위한 퍼즐에 딱 맞게 데려온 리오스의 활약을 지켜보는 재미가 쏠쏠할 듯하다.