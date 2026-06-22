“나는 20홈런 타자” 롯데에 이런 선수 있었나…‘사직 무라카미’ 장타 본능이 깨어난다

키움 상대로 3점 홈런 터뜨리며 활약

지난해 데뷔해 올해 첫 1군 무대 밟아

체격 조건 비슷한 무라카미 보고 공부

“요즘 감 좋아…수비 열심히 하겠다”

이대호 이후 끊어진 장타자 계보 주목

이미지 확대 롯데 자이언츠 김동현이 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데와 키움 히어로즈의 경기에서 4회초 3점 홈런을 날린 뒤 두 주먹을 불끈 쥐고 포효하고 있다. 2026.6.21 롯데 자이언츠 제공. 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 김동현이 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데와 키움 히어로즈의 경기에서 4회초 3점 홈런을 날린 뒤 두 주먹을 불끈 쥐고 포효하고 있다. 2026.6.21 롯데 자이언츠 제공.

이미지 확대 롯데 자이언츠 김동현이 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데와 키움 히어로즈의 경기에서 수훈선수로 취재진과 만나 인터뷰하며 살며시 미소 짓고 있다. 2026.6.21 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 김동현이 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데와 키움 히어로즈의 경기에서 수훈선수로 취재진과 만나 인터뷰하며 살며시 미소 짓고 있다. 2026.6.21 류재민 기자

세줄 요약 롯데 김동현이 키움전에서 2안타 1홈런 3타점으로 맹활약해 6-3 승리를 이끌었다. 11경기 만에 시즌 2호포를 터뜨리며 장타 본능을 증명했고, 풀타임이면 20홈런도 가능하다고 자신했다. 롯데는 이대호 이후 20홈런 타자가 없어 그의 성장에 기대를 걸고 있다. 김동현, 키움전 2안타 1홈런 3타점 맹활약

11경기 만에 시즌 2호포, 승리 쐐기

이대호 이후 롯데 거포 계보 기대

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‘조선의 4번 타자’ 이대호(은퇴)의 뒤를 이을 거인군단의 새로운 거포가 탄생할 조짐이다. ‘사직 무라카미’ 김동현이 이대호 이후 끊긴 롯데 자이언츠의 20홈런 타자 계보를 잇고 싶다는 당찬 포부를 밝혔다.김동현은 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데와 키움 히어로즈의 경기에 8번 지명타자로 출전해 2타수 2안타(1홈런) 3타점 2볼넷 1득점의 만점짜리 활약으로 롯데의 6-3 승리를 이끌었다. 경기 시작 전 선발 라인업에서 빠졌다가 갑작스럽게 출전 기회를 얻고 좌익수로 들어가려다 지명타자로 바뀌는 등 혼선이 있었지만 흔들림 없는 활약으로 자신의 이름을 제대로 각인시켰다.이날 김동현이 4회초 홈런을 터뜨리면서 롯데가 수월하게 이길 수 있었다. 김동현은 2-0으로 앞선 4회초 1사 2, 3루에서 타석에 들어서 키움 선발 배동현의 시속 146㎞ 직구를 공략해 우측 담장을 넘기는 비거리 115m 홈런을 터뜨리며 5-0으로 쐐기를 박았다. 11경기 만에 나온 김동현의 시즌 2호 홈런이다.경기 후 만난 김동현은 “투 스트라이크 이후라 낮은 변화구에 속지만 말자고 생각했다”면서 “존을 조금 높여놓고 있었는데 높은 공이 들어왔고 운 좋게 잘 걸렸다”고 떠올렸다. 공이 배트에 맞는 순간 홈런을 직감했다. 그는 “첫 홈런도 그렇고 이번 홈런도 그렇고 너무 잘 맞았다”며 “맞자마자 넘어갔다고 생각했다”고 덧붙였다.2004년생인 김동현은 제물포고, 부산과학기술대를 졸업하고 2025 KBO 신인드래프트에서 6라운드 전체 54순위로 롯데에 지명됐다. 입단 당시부터 장타력을 갖춘 거포 기대주로 주목받았고 2년 차를 맞은 올해 처음 1군 무대를 밟으며 조금씩 존재감을 드러내고 있다.김동현의 홈런은 타선 때문에 고전 중인 롯데의 반등 요소가 될 수 있다는 점에서 기대가 크다. 롯데는 이대호가 은퇴 시즌인 2022년 23홈런을 기록한 것을 끝으로 최근 3년 연속 20홈런 이상 날린 선수가 나오지 않으며 화력이 약해졌다. 2023년 전준우가 17홈런, 2024년 손호영이 18홈런, 2025년 빅터 레이예스가 13홈런을 터뜨린 게 각각 해당 시즌 팀 내 최다 홈런 기록이었다. 특히 지난해는 두 자릿수 홈런을 기록한 선수가 레이예스밖에 없었을 정도로 장타 빈곤에 허덕였다.김동현은 “풀타임으로 나가면 20홈런을 칠 수 있다고 생각한다”라고 스스로를 평가했다. 이미 시즌의 절반 가까이 치른 올해는 “두 자릿수 홈런을 기록할 수 있도록 열심히 노력하겠다”는 목표를 밝히며 목소리에 힘을 줬다.근거 없는 자신감이 아니다. 워낙 체격이 좋다 보니 김동현에게는 일본 프로야구 홈런왕 출신이자 올 시즌 미국에서도 홈런을 쏟아내고 있는 거포 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)에 빗대 ‘사직 무라카미’란 별명이 붙었다. 무라카미가 188㎝ 97㎏, 김동현이 185㎝ 100㎏으로 신체 조건도 비슷하다.김동현은 “무라카미의 영상을 유튜브로 찾아서 타이밍 잡는 방법, 힘을 쓰는 포인트까지 끌고 오는 스윙 궤도 등을 많이 본다”면서 “밀어서 치는 느낌이 조금 비슷하다고 생각한다”고 말했다.다만 김동현에게는 약점인 수비 보완이 절대적으로 필요하다. 에너지와 가능성이 무궁무진한 젊은 선수에게 지명타자만 맡길 수 없기 때문이다. 1군에서 살아남기 위해 수비가 뒷받침돼야 하는 것은 본인이 가장 잘 알고 있다.김동현은 “타석 수를 꾸준히 받으려면 결국 수비가 중요하다”며 “2군에서도 계속 코치님께 펑고를 쳐달라고 부탁드렸다. 1군에서도 꾸준히 수비 훈련하고 노력을 많이 해서 이겨내는 모습 보여드리겠다”고 강조했다. 이어 “팀에 마이너스만 되지 말자는 생각으로 준비하고 있다”면서 “열심히 준비해서 타구가 왔을 때 떨지 않고 이겨내는 모습을 보여드리겠다”고 다짐했다.