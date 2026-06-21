진격하는 거인 누가 막나…김동현 스리런 ‘쾅’ 롯데 파죽의 5연승

4회초 2-0→5-0 달아나는 홈런 터뜨려

SSG 상대로 시작한 연승 기록 5로 늘려

수도권 원정 9연전서 6승 1무 2패 거둬

이미지 확대 롯데 자이언츠 김동현이 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데와 키움 히어로즈의 경기에서 4회초 3점 홈런을 터뜨린 뒤 주먹을 불끈 쥐고 포효하고 있다. 2026.6.21 롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 김동현이 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데와 키움 히어로즈의 경기에서 4회초 3점 홈런을 터뜨린 뒤 주먹을 불끈 쥐고 포효하고 있다. 2026.6.21 롯데 자이언츠 제공

세줄 요약 롯데 자이언츠가 키움 히어로즈를 6-3으로 꺾고 파죽의 5연승을 달렸다. 4회 김동현의 3점 홈런이 승부를 갈랐고, 선발과 불펜이 실점을 최소화하며 주말 3연전도 싹쓸이했다. 수도권 원정 9연전을 6승 1무 2패로 마치고 기분 좋게 홈으로 돌아가게 됐다. 김동현 3점 홈런으로 승부 결정

롯데, 키움 6-3 제압하며 5연승

수도권 원정 9연전 6승 1무 2패 마감

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롯데 자이언츠가 파죽의 5연승을 달리며 본격적으로 치고 올라가고 있다. 시즌 초반부터 속을 썩인 타선이 조금씩 타격감을 끌어올리면서 수도권 원정 9연전을 6승 1무 2패로 마치고 기분 좋게 안방으로 돌아가게 됐다.롯데는 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 김동현의 3점 홈런을 앞세워 6-3 승리를 거뒀다. 키움과의 주말 3연전을 싹쓸이하며 지난 16일 인천 SSG 랜더스전을 시작으로 시작된 연승 기록도 5로 늘렸다.1회부터 선취점을 내면서 전날 승리의 기운을 이어갔다. 롯데는 선두타자 황성빈의 안타 출루와 도루, 고승민의 우익수 뜬공으로 만든 1사 3루의 기회에서 한동희가 중전 적시타를 터뜨리며 초반 기세를 잡았다.4회초가 이날의 승부처였다. 롯데는 선두타자 한동희가 2루타로 출루한 뒤 전민재의 적시타로 2-0으로 달아났다. 윤동희의 2루타로 1사 2, 3루가 됐고 타석에 들어선 김동현이 키움 선발 배동현의 시속 146㎞ 직구를 공략해 우측 담장을 넘기는 비거리 115m 홈런을 터뜨리며 단숨에 분위기를 끌어올렸다. 김동현의 시즌 2호 홈런이다.득점 후 곧바로 실점이 이어지긴 했지만 롯데의 승리에는 지장이 없었다. 키움은 4회말 케스턴 히우라의 좌전 안타 출루 후 추재현의 안타, 박찬혁의 몸에 맞는 볼이 나와 1사 만루의 기회를 잡았다. 그러나 어준서가 중견수 희생플라이로 추가점을 내는 데 그쳤을 뿐 이어진 2사 만루에서 김동헌이 삼진으로 물러나며 점수 차를 좁히는 데 실패했다.7회말 키움이 히우라의 2타점 적시타로 따라붙었지만 롯데는 9회초 윤동희와 김동현의 연속 안타로 만든 1사 1, 3루의 기회에서 노진혁의 땅볼 때 대주자로 들어간 김동혁이 홈을 밟으며 6-3으로 달아났다. 키움은 9회말 선두타자 김건희가 안타를 날리며 역전에 시동을 걸었지만 서건창이 병살타를 때리며 기회를 날렸다. 2사에서 김웅빈이 우전 안타로 출루했으나 대타 원성준이 중견수 뜬공으로 물러나며 6연패에 빠졌다.롯데 선발 제레미 비슬리는 4이닝을 던진 후 강판됐지만 박정민, 현도훈, 정철원, 김원중, 최준용이 무사히 승리를 지켜냈다. 키움은 선발 배동현이 5이닝 5자책점으로 일찌감치 무너진 게 뼈아팠다.