월드컵? 그래도 야구 봐야지! LG·삼성 쌍끌이에 600만 관중도 역대 최소 경기 신기록

334경기로 지난해보다 16경기 당겨

LG가 전체 1위 차지 NC는 증가율 1위

이미지 확대 부산 사직구장에 만원 관중이 들어차 있다. 2026.5.10 부산 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 부산 사직구장에 만원 관중이 들어차 있다. 2026.5.10 부산 류재민 기자

세줄 요약 2026 북중미월드컵이 시작됐지만 프로야구 인기는 여전히 뜨거웠다. KBO는 17일 기준 누적 관중 606만6775명을 기록했고, 334경기 만에 600만을 넘어 역대 최소 경기 신기록을 세웠다. LG와 삼성의 흥행이 특히 두드러졌다. 월드컵 개막에도 프로야구 흥행 지속

334경기 만에 600만 관중 조기 돌파

LG·삼성 중심으로 매진 행렬 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 북중미월드컵이 개막했지만 프로야구 인기가 여전히 뜨겁다. 식을 줄 모르는 인기 속에 600만 관중도 역대 최소 경기로 돌파했다.한국야구위원회(KBO)는 17일 전국 5개 구장 경기에 7만 9375명이 입장해 시즌 누적 관중 606만6천775명을 기록했다고 밝혔다. 334경기 만의 돌파로 종전 최소 기록인 지난해 350경기보다 16경기 앞당겼다.이날까지 경기당 평균관중은 1만 8164명으로 지난해 같은 기간보다 약 7% 증가했다. 구단별로는 LG 트윈스가 총 81만 9054명으로 가장 많은 관중이 찾았고 삼성 라이온즈가 80만 8859명으로 뒤를 이었다. 두산 베어스가 71만 4021명으로 세 구단만 70만 관중을 돌파했고 KIA 타이거즈가 65만 6832명, 롯데 자이언츠가 62만 7772명으로 60만 관중을 돌파했다.가장 적은 NC 다이노스가 40만 1062명으로 40만 관중을 넘어선 가운데 관중 증가율 면에서는 18%로 가장 큰 증가폭을 보였다. KT 위즈도 16% 증가했다.매진 경기도 쏟아지고 있다. 총 334경기 중 57%에 달하는 190경기가 매진됐다. LG와 한화 이글스가 29회로 가장 많은 만원 관중을 기록했고 삼성이 27회를 차지했다. 리그 평균 좌석점유율은 87.9%다.한화는 좌석 점유율이 99.8%로 1위를 달렸고 삼성이 99.1%, LG가 98.5%를 기록하며 사실상 매 경기 매진 행렬을 이어가고 있다. 현재와 같은 추세라면 지난해 1231만 2519명을 넘어 역대 최고 기록은 물론 사상 첫 1300만 관중도 돌파할 수 있을 것으로 기대된다.