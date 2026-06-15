류현진 이러다 진짜 18승? 20년 전으로 회춘…역대 최고령 다승왕도 보인다

김용수 38세 5개월 2일 넘어 기록 조준

팀 중심 잡으며 최근 7경기서 무패 6연승

한미 통산 210승·2500탈삼진에도 도전

이미지 확대 한화 이글스 선발 류현진이 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 선발 류현진이 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공

이미지 확대 한화 이글스 선발 류현진이 11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 활짝 미소 짓고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 선발 류현진이 11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 활짝 미소 짓고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공

세줄 요약 류현진이 8승 2패로 다승 단독 1위를 달리며 역대 최고령 다승왕에 도전한다. 평균자책점도 2점대 초반을 유지하며 노련한 투구로 한화의 버팀목이 됐고, 전반기 두 자릿수 승수와 18승 페이스 전망도 나온다. 8승 2패로 다승 단독 1위 질주

역대 최고령 다승왕 도전 본격화

18승 페이스와 개인 기록 동시 주목

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데뷔 시즌인 2006년으로 회춘한 듯한 기량을 선보이는 류현진(한화 이글스)이 프로야구 역대 최고령 다승왕에 도전한다.류현진은 15일 기준 8승 2패를 기록하며 다승 단독 1위를 질주하고 있다. 평균자책점은 2.84로 아담 올러(KIA 타이거즈)에 이어 단독 2위다. 젊은 시절 자랑하던 압도적인 삼진 능력은 떨어졌지만 타자마다 노련하게 승부하며 잡아내는 영리한 투구로 좋은 성적을 내고 있다.지난달 6일 KIA전에서 시즌 3승째를 거둔 류현진은 이후 7경기에서 패배 없이 6연승을 달렸다. 다음달 올스타전까지 4~5경기 더 등판이 가능해 지금의 기량을 유지한다면 전반기에 두 자릿수 승수도 가능하다는 전망이 나온다.한 시즌에 26~28경기 정도 등판한다고 가정했을 때 단순 계산으로 류현진이 현재의 승률(80%)을 유지한다면 10~11승 정도 더 거둘 수 있을 것으로 예상된다. 18승 정도 되는 페이스다.18승은 류현진이 신인 시절 거둔 역대 한 시즌 최다승 기록이다. 최근 2년간 다승왕이 각각 15승(2024년), 17승(2025년)을 거뒀다는 점을 생각하면 류현진이 역대 최고령 다승왕에 오를 가능성도 거론된다.기존 역대 최고령 다승왕 기록은 1998년 김용수(당시 LG 트윈스)가 세웠다. 선발로 16승, 구원으로 2승을 수확한 그는 시즌 종료일 기준 38세 5개월 2일이었다. 류현진은 1987년 3월 25일생으로 이미 만 39세를 넘긴 터라 올해 다승왕에 오르면 최고령 기록을 쓰게 된다.한화가 시즌 초반 불펜진의 제구 난조로 어려움을 겪고도 중위권 싸움을 펼칠 수 있던 것도 ‘중년 가장’이 된 류현진이 활약한 덕분이다. 자칫 류현진에 과부하가 걸릴 수 있는 상황이었지만 외국인 투수 오웬 화이트와 윌켈 에르난데스가 복귀해 힘을 보태면서 류현진도 한결 부담을 덜게 됐다.타고난 제구력을 바탕으로 노련하게 상대 타선을 요리하는 것이 류현진의 비결로 꼽힌다. 류현진은 올해 69와3분의2이닝 동안 볼넷을 단 10개만 허용했다. 85이닝을 던져 볼넷 12개만 내준 라울 알칸타라(키움 히어로즈)와 더불어 9이닝당 볼넷 허용 수치에서 1, 2위를 달린다. 여기에 지난 11일 KIA전에서 시속 150㎞의 강속구를 뿌리며 어깨가 녹슬지 않았음을 보여주기도 했다.올해는 류현진 개인적으로도 여러 기록이 걸려 있어 중요하다. 한미 통산 203승을 달성한 그는 7승만 더 보태면 대선배 송진우(전 한화)가 세운 210승과 어깨를 나란히 한다. 탈삼진을 15개만 더 추가하면 한국인 투수 최초로 통산 2500탈삼진도 달성하게 된다.