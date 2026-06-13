“올스타 보내겠다” 39세 류현진 150㎞ 실화? 감독도 놀랐다

KIA전에서 김도영 상대로 강속구 삼진

이번 시즌 평균자책점 3위 오르며 호투

김경문 “몸 관리 잘한다…추천 선수로”

이미지 확대 한화 이글스 선발 류현진이 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 활짝 미소 짓고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 선발 류현진이 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 활짝 미소 짓고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공

이미지 확대 한화 이글스 선발 류현진이 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 선발 류현진이 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.11 한화 이글스 제공

세줄 요약 류현진이 KIA전에서 6이닝 1실점으로 시즌 8승째를 거두며 다승 단독 선두에 올랐다. 특히 5회 김도영을 상대로 시속 150㎞ 강속구를 던져 삼진을 잡아 화제가 됐고, 김경문 감독은 몸 관리와 경기 운영을 극찬하며 올스타 추천 의지를 밝혔다. 류현진, KIA전 6이닝 1실점 호투

김도영 상대로 150㎞ 강속구 삼진

김경문 감독, 올스타 추천 의지

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만 39세, 그러니까 한국 나이로 40세의 선발 투수 중 시속 150㎞를 누가 던질 수 있을까. 팔팔한 20세 때나 가볍게 나왔던 구속을 류현진(한화 이글스)이 던지자 놀라기는 팬들도, 감독도 마찬가지였다.류현진은 지난 11일 대전에서 열린 KIA 타이거즈전에서 6이닝 7피안타 1실점으로 시즌 8승째를 거뒀다. 이 승리로 한화는 단독 4위가 됐고 류현진은 다승 단독 선두에 올랐다.올 시즌 회춘해 전성기 같은 성적을 내는 류현진이지만 특히 화제가 된 장면이 있었다. 류현진은 4-1로 앞선 5회말 2사 3루에서 김도영을 상대로 시속 150㎞ 강속구를 뿌리며 삼진을 잡아냈다. 2003년생으로 류현진이 데뷔했을 때 유치원도 못 들어갔을 나이의 김도영을 상대로 제대로 실력을 보여준 투구였다. 김도영이 리그 최고의 타자 중 한 명이기에 류현진이 최선을 다한 결과였다.타자에 따라 어떻게 승부해야 하는지 누구보다 잘 아는 영리한 투수이기에 김도영을 빠르게 잡아야겠다고 판단한 것이 맞아떨어졌다. 김도영에게 안타나 홈런을 맞고 실점했다면 경기가 어떻게 흘러갔을지 모를 일이었다.류현진 스스로도 놀랐을 투구지만 더그아웃에서 지켜보던 김경문 감독도 깜짝 놀랐다. 12일 고척 스카이돔에서 키움 히어로즈전을 앞두고 만난 김 감독은 “나도 150㎞를 던져서 삼진 잡는 걸 보고 깜짝 놀랐다”면서 “그만큼 류현진이 나이는 들었지만 몸 관리를 잘하고 있다는 이야기”라고 칭찬했다.이것저것 주문하지 않아도 알아서 잘하는 선수이다 보니 김 감독도 든든하다. 김 감독은 “류현진은 어느 팀이나 타선을 만나도 자기 페이스로 끌고 가는 노하우가 있다”면서 “1회에 던지는 것과 2회 던지는 게 다르고, 상대 타자에 따라서 던지는 내용이 달라진다. 4일 쉬고 던지는 날을 제외하면 나올 때마다 6이닝을 던져주고 있으니 칭찬밖에 할 게 없다”고 흐뭇해했다.류현진은 이번 시즌 12경기에 나와 8승 2패 평균자책점 2.84를 기록하고 있다. 다승은 1위, 평균자책점은 2.61의 아리엘 후라도(삼성 라이온즈), 2.66의 아담 올러(KIA)에 이어 3위다.예년과 마찬가지로 리그 최고의 투수로 우뚝 선 상황이지만 아쉽게도 올스타 투표에는 왕옌청의 이름이 올라가 있다. 류현진이 팬들의 선택을 받아 올스타전에 설 일은 없다는 뜻이다.그러나 이렇게 잘하는 투수를 올스타전에서 볼 수 없다는 것이 아무래도 말이 안 된다. 김 감독도 “다승 1위 투수인데 올스타 후보가 아니라서 감독으로서 미안하다”면서 “감독 추천 선수로라도 꼭 낼 생각을 하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “이렇게 좋은 성적을 내는데 팬들이 올스타전에서 봐야 하지 않겠나. 당연히 올스타전에 나가야 한다”고 강조했다.류현진은 국내 복귀한 2024년 나눔 올스타 선발로 올스타전에 참가했다. 그러나 지난해는 한화에서 코디 폰세가 올스타 투표 선수로 선정됐고, 감독 추천으로 문현빈과 이도윤이 이름을 올리면서 출전이 불발됐다. 올해 김 감독이 강력하게 추천 의지를 밝힌 만큼 류현진을 다시 올스타전에서 볼 수 있을 전망이다.