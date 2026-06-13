‘군필 국대’ 조병현의 책임감 “애들 군대 해결에 최선을”

WBC 이어 아시안게임 대표팀에도 승선

5월 부진했지만 최근 호투하며 평균 찾아

미필 16명 운명 걸려…“부담 많이 된다”

“남은 기간 최고의 컨디션으로 맞추겠다”

이미지 확대 SSG 랜더스 조병현이 11일 서울 잠실구장에서 LG 트윈스전을 앞두고 취재진과 만나 2026 아이치·나고야아시안게임 국가대표 선발과 관련해 소감을 전하고 있다. 2026.6.11 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 SSG 랜더스 조병현이 11일 서울 잠실구장에서 LG 트윈스전을 앞두고 취재진과 만나 2026 아이치·나고야아시안게임 국가대표 선발과 관련해 소감을 전하고 있다. 2026.6.11 류재민 기자

이미지 확대 2026 아이치·나고야아시안게임 국가대표로 발탁된 SSG 랜더스 조형우(왼쪽부터), 정준재, 조병현이 11일 서울 잠실구장에서 취재진과 만나 기념사진을 찍고 있다. 2026.6.11 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 2026 아이치·나고야아시안게임 국가대표로 발탁된 SSG 랜더스 조형우(왼쪽부터), 정준재, 조병현이 11일 서울 잠실구장에서 취재진과 만나 기념사진을 찍고 있다. 2026.6.11 류재민 기자

세줄 요약 SSG 조병현이 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구대표로 발탁돼 조형우, 정준재의 군 문제까지 짊어진 책임감을 드러냈다. 최근 부진에도 다시 반등한 그는 WBC 경험을 바탕으로 최고의 컨디션을 맞춰 좋은 성적을 내겠다고 다짐했다. 아시안게임 대표 발탁, 조병현의 책임감 부각

팀 동료 조형우·정준재 군 문제까지 연결

최근 부진 딛고 6월 반등, 자신감 회복

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“마운드 올라가면 (조)형우랑 (정)준재의 군대를 해결할 수 있게 최선 다해야죠.”잠시 부진했다고 해서 실력이 어디 가지는 않는다. 조병현(SSG 랜더스)에 거는 기대다. 그리고 그는 그 기대감에 부응하기 위한 마음가짐을 벌써부터 단단히 하고 있다.조병현은 지난 11일 발표된 2026 아이치·나고야아시안게임 국가대표에 팀 동료 조형우, 정준재와 함께 발탁됐다. 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 4경기 5이닝 1자책점 4탈삼진으로 맹활약한 그를 류지현 감독은 다시 한번 불렀다.일각에서는 의외라는 평가가 나오기도 했다. WBC에서 좋은 모습을 보였지만 최근 갑자기 부진한 모습을 보였기 때문이다. 5월 막판 흔들리면서 조병현의 5월 평균자책점은 6.75까지 치솟았다. 특히 5월 15일, 19일, 20일 연달아 패전투수가 됐고 이로 인해 SSG는 8연패에 빠지기도 했다.발표 당일 서울 잠실구장에서 만난 조병현은 “최근에 부진도 있었고 그래서 뽑힐 줄 몰랐다”고 머쓱해하며 “이렇게 뽑히게 돼서 감사하게 생각하고 가서 열심히 해야 할 것 같다”는 소감을 전했다. 5월 잠깐의 부진은 있었지만 조병현은 다시 자신의 평균으로 회귀하며 6월 4경기에서 1승 3세이브를 거뒀다. 이 가운데 3경기가 무실점이었다.조병현은 국가대표를 통해 군 면제 혜택을 받은 선수가 아니다. 야구 명문 세광고를 졸업하고 2021년 데뷔해 3경기에서 평균자책점 8.10으로 부진한 기록을 남겼다. 이듬해 곧바로 상무에 입대하며 동갑내기 일반인 친구들과 비슷한 시기에 군 문제를 해결했다.군대에서 성장해 돌아온 그는 2024년 76경기 4승 6패 12홀드 12세이브 평균자책점 3.58을 기록하며 팀의 핵심 전력으로 자리 잡았다. 그리고 지난해에는 69경기 5승 4패 30세이브 평균자책점 1.60을 기록하며 리그 최고의 마무리 투수로 활약했다.아시안게임 금메달을 통해 군 문제를 해결하면 좋은 다른 선수들과는 입장이 다르지만 그래서 조병현의 책임감은 더 크다. 자신의 활약이 그들의 미래와 직결될 수 있기 때문이다.조병현은 “가서 무조건 좋은 성적을 거둬야 하는 자리이기 때문에 부담이 많이 된다”면서 “애들 군대가 걸려 있어서 더 걱정도 되고 제가 더 긴장을 많이 할 것 같다”고 털어놨다.하지만 좋은 컨디션을 이어간다면 자신의 역할을 해낼 수 있을 것이란 자신감도 있었다. 이미 아시안게임보다 수준이 훨씬 높은 WBC에서도 당당히 던졌던 선수다. 조병현은 “앞으로 기간도 좀 남아 있으니까 최고의 컨디션으로 갈 수 있게 맞출 생각”이라고 강조했다. 대표팀 선배로서 그는 정준재와 조형우를 향해 “긴장은 많이 되겠지만 시즌 때처럼 하면 좋은 성과를 거둘 수 있을 것”이라고 격려했다.아시안게임에 출전하는 투수는 총 11명이다. 선발 자원이 5명, 불펜 자원이 6명으로 구성됐다. 류 감독은 “확실하게 마무리할 수 있는 선수 2명이 필요했다”고 말했는데 박영현(KT 위즈)과 조병현이 그 역할을 맡을 가능성이 크다. 조병현으로서는 팀 동료를 포함해 군 면제가 걸린 미필 선수 16명의 운명을 위해 지난해 정규리그 그리고 올해 WBC에서의 활약상을 이어가는 것이 중요하다.