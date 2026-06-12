홈런치고 끝내기 역전타…서건창의 ‘원맨쇼’ 키움, 9회말 대역전승

3-1로 끌려가다 9회말 3득점 역전 완성

서건창 427일 만에 손맛…8번째 끝내기

키움 홈에서 연패 탈출하며 24승째 달성

이미지 확대 서건창. 키움 히어로즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 서건창. 키움 히어로즈 제공

세줄 요약 키움이 한화와의 경기에서 9회말 대역전승을 거뒀다. 서건창은 6회 홈런으로 추격의 불씨를 살린 뒤 9회말 무사 1, 2루에서 끝내기 2타점 3루타를 날리며 승부를 뒤집었다. 안우진은 6이닝 2자책점으로 호투했다. 서건창, 9회말 끝내기 2타점 3루타로 승부 뒤집음

키움, 6회 홈런과 막판 집중타로 4-3 대역전승

안우진 6이닝 호투, 한화는 마무리 실패

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서건창(키움 히어로즈)이 9회말 극적인 끝내기 안타를 때려내며 한화 이글스를 꺾고 연패 탈출에 성공했다키움은 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화와의 이번 시즌 6번째 맞대결에서 9회말 서건창의 역전 2타점 3루타로 4-3 승리를 거뒀다.경기 초반 안우진과 윌켈 에르난데스의 투수전이 펼쳐지며 양 팀 타자들이 빠르게 돌아섰다. 안우진은 알고도 못 치는 최고 시속 158㎞의 강속구를 앞세워 아웃 카운트를 빠르게 늘려나갔고 에르난데스 역시 최고 시속 155㎞의 빠른 볼을 앞세워 키움 타선을 요리했다.0-0 균형이 깨진 것은 4회초. 선두 타자로 나선 강백호는 안우진의 시속 156㎞ 직구를 공략해 우측 담장을 넘어가는 비거리 125m짜리 홈런포를 쏘아 올렸다. 강백호의 시즌 13호 홈런이자 지난달 29일 대전 SSG 랜더스전 이후 모처럼 나온 홈런포였다.강백호에게 홈런을 얻어맞은 안우진은 후속 타자 노시환에게 곧바로 2루타를 허용했다. 김태연의 희생번트로 노시환이 3루를 밟았고 1사 3루에서 이도윤의 좌익수 희생플라이가 나오며 추가점에 성공했다.다시 투수전 양상으로 전개되던 경기는 6회말 서건창의 홈런포가 나오며 뜨거워졌다. 서건창은 에르난데스의 가운데로 몰리는 시속 145㎞ 직구를 공략해 우측 담장을 넘겼다. 427일 만에 터진 홈런이자 키움 유니폼을 입고 1811일 만에 나온 홈런이었다.한화는 7회초 안우진이 내려간 틈을 타 추가 득점에 성공했다. 2사 1, 2루에서 문현빈이 1타점 2루타를 달리며 3-1로 달아났다.키움은 경기 8회말 2사 1, 2루의 기회를 잡았지만 최주환이 땅볼을 때리고 득점에 실패하며 아쉬움을 삼켰다. 9회말 무사 1, 2루에서 김태진과 임지열이 삼진으로 물러나며 위기에 몰렸다. 그러나 대타 여동욱의 적시타로 1점 추격에 성공한 뒤 서건창이 화려하게 마지막을 장식하며 홈팬들에게 짜릿한 추억을 선사했다.키움 선발 안우진은 6이닝 2자책점으로 2023년 8월 31일 인천 SSG전 이후로 1016일 만에 퀄리티스타트(6이닝 3자책점 이하)를 달성했다. 서건창은 개인 8번째 끝내기 안타를 때려내며 올 시즌 팀에 복귀한 이유를 톡톡히 보여줬다.한화는 에르난데스가 6이닝 1자책점으로 호투했고 박상원, 조동욱도 호투했지만 마지막 이민우가 승리를 지키지 못해 아쉬움을 남겼다.