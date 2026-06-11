드디어 아홉수 탈출 김태형 감독 800승…꼴찌 가까운 9위 롯데 반등 계기 될까

두산 3-1 꺾으며 5연패 탈출 성공

승리에도 실책 남발로 아쉬움 남겨

성적 부진에 팬들은 트럭시위까지

이미지 확대 김태형 롯데 자이언츠 감독이 10일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 두산 베어스의 경기에서 승리한 뒤 800승 기념 꽃다발을 들고 이동하고 있다. 2026.6.10 롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태형 롯데 자이언츠 감독이 10일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 두산 베어스의 경기에서 승리한 뒤 800승 기념 꽃다발을 들고 이동하고 있다. 2026.6.10 롯데 자이언츠 제공

세줄 요약 김태형 롯데 감독이 두산전 승리로 프로야구 역대 7번째 통산 800승을 채웠다. 롯데도 3-1로 이기며 5연패에서 벗어났다. 6회말 나승엽과 전민재, 조세진의 연속 적시타가 승부를 갈랐다. 다만 팀 타선 침체와 불안한 마운드는 여전히 과제로 남았다. 김태형 감독, 두산전 승리로 통산 800승 달성

롯데, 6회말 집중타로 5연패 탈출 성공

팀 타율·마운드 불안, 반등 과제 여전

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김태형 롯데 자이언츠 감독이 지독한 아홉수에서 벗어나며 통산 800승 달성에 성공했다. 롯데도 5연패에서 벗어났다.롯데는 10일 부산 사직구장에서 열린 안방 경기에서 두산 베어스를 3-1로 이겼다. 지난 3일 광주 KIA 타이거즈전에서 승리해 통산 799승을 달성한 뒤 내리 5연패를 당했던 김 감독은 이날 승리로 프로야구 역대 7번째로 800승을 달성했다.연패 중이던 롯데는 이날도 초반부터 불안한 모습을 보였다. 롯데는 1회초 우익수 조세진이 포구 실책으로 정수빈에게 2루타를 허용했고 손아섭의 내야 안타까지 나와 1사 1, 3루의 위기를 맞았다. 다행히 양의지와 안재석을 각각 삼진과 땅볼로 돌려세우며 위기를 넘겼다.3회초에는 손아섭의 땅볼 타구를 병살로 처리하려다 2루수 손호영의 포구 실책으로 무사 1, 2루 실점 위기에 놓였다. 다행히 ‘사직 스쿠발’ 김진욱이 후속 타자들을 모두 돌려세우며 무실점으로 넘겼다.경기 중반까지 0-0으로 팽팽했던 균형은 6회말 롯데가 1사 후 나승엽의 2루타와 전민재의 적시타로 선취점을 내면서 균열이 갔다. 이어진 2사 1, 3루에서는 조세진이 좌중간 2타점 3루타를 터트려 3-0으로 달아났다.실책으로 기회를 잡았지만 김진욱을 비롯해 롯데 투수진에 막혀 기회를 살리지 못한 두산은 9회초 오명진의 홈런으로 1점을 만회하는 데 그쳤다. 중위권 싸움에 한창인 두산은 이날 패배로 5위 한화와 1.5경기 차이로 벌어졌다.가까스로 연패 탈출에 성공했지만 롯데의 상황은 녹록지 않다. 시즌 초반부터 침체된 타선은 여전히 살아날 기미를 보이지 않으며 팀 타율 0.256으로 전체 9위인 상황이다. 선발진의 힘으로 버티던 마운드도 조금씩 과부하가 걸리면서 팀 평균자책점도 4.63(6위)으로 아쉬움을 남기고 있다.투타 엇박자 속에 4할 승률을 기록하지도 못한 채 23승 1무 36패로 승패 마진이 -13이다. 가을야구 마지노선인 5위와는 8경기 차이라 갈 길이 멀다. 롯데는 최근 1군 투수코치를 두 번이나 바꾸는 등 고강도 쇄신책을 단행했지만 당장 효과가 나타나지는 않고 있다.팬들 역시 롯데의 최근 경기력에 불만을 품고 경기장 앞에 트럭 시위를 펼치기도 했다. 이날 김 감독의 통산 800승이 롯데의 전환점이 되지 않으면 롯데로서는 남은 시즌을 험난하게 보낼 수밖에 없다.