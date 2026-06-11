첫 공부터 ‘와~’ 제구되는 158㎞ 투수 왔다! “한국시리즈까지 쓴다” LG 우승 퍼즐 맞추나

치리노스 방출 후 대체 선수로 영입

첫 투구부터 관중석에선 감탄 터져

“환상적이다 편안한 느낌으로 적응”

염경엽 “핵심 전력…아프면 안 된다”

이미지 확대 LG 트윈스 약셀 리오스가 10일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 SSG 랜더스의 경기에서 6회초 등판해 힘차게 공을 던지고 있다. 2026.6.10 LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 약셀 리오스가 10일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 SSG 랜더스의 경기에서 6회초 등판해 힘차게 공을 던지고 있다. 2026.6.10 LG 트윈스 제공

이미지 확대 LG 트윈스 약셀 리오스가 10일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 SSG 랜더스의 경기에서 6회초를 무실점으로 막은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.6.10 LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 약셀 리오스가 10일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 SSG 랜더스의 경기에서 6회초를 무실점으로 막은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.6.10 LG 트윈스 제공

세줄 요약 LG 새 외국인 투수 약셀 리오스가 SSG전 데뷔전에서 1이닝 무실점으로 첫 홀드를 챙기며 강렬한 인상을 남겼다. 초구 158㎞ 직구와 안정된 제구, 포크볼까지 선보이며 불펜 보강 카드로 기대를 키웠고, 염경엽 감독도 한국시리즈까지 쓸 핵심 전력이라고 평가했다. 데뷔전 1이닝 무실점, 첫 홀드 기록

초구 158㎞ 직구, 강속구와 제구 인상

염경엽 감독, 한국시리즈용 핵심 전력 평가

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한 경기뿐이지만 팀에 필요한 퍼즐을 딱 맞춘 느낌이 든다. LG 트윈스 새 외국인 투수 약셀 리오스가 강렬한 데뷔전을 치르며 LG 팬들의 마음을 사로잡았다.리오스는 10일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 SSG 랜더스의 경기에서 6-5로 LG가 앞선 6회초 등판해 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점을 기록하며 첫 홀드를 챙겼다. 입국한 지 얼마 되지 않아 아직 100%가 아닌 상태로 등판했지만 확실히 눈도장을 찍었다.이날 오스틴 딘이 5회말 역전 만루포를 터뜨리며 LG가 6-5로 역전하자 리오스가 나섰다. 염경엽 LG 감독은 경기 전 “편한 상황에 등판하면 좋겠다”는 바람을 전했지만 경기가 박빙으로 흘러가면서 어려운 상황에서 마운드에 올랐다.리오스는 첫 타자 박성한을 상대로 초구 시속 158㎞ 직구를 던졌다. 기대 이상의 투구에 LG 관중석에서는 감탄사가 터져 나왔다. 2구째도 시속 156㎞를 찍자 관중석에서 탄성이 터졌다.정준재에게 중전 안타를 허용했지만 기예르모 에레디아를 시속 157㎞의 직구로 중견수 뜬공 처리한 뒤 김재환을 삼진으로 돌려세웠다. 강력한 직구에 더해 3구째 시속 147㎞의 포크볼로 헛스윙을 유도했다.리오스는 이날 4명의 타자를 상대했고 15구를 던졌다. 직구 8개, 투심 3개, 포크볼 4개를 던졌다. 직구 시속은 최고 158㎞, 최저 154㎞가 나왔고 투심은 최고 158㎞, 최저 157㎞가 나왔다. 포크볼은 최고 149㎞, 최저 146㎞를 찍었다. 포크볼이 어지간한 국내 투수 직구와 맞먹었다. 무엇보다 강속구를 던지면서도 제구가 불안하지 않은 점이 고무적이었다.경기 후 만난 리오스는 “너무 환상적인 게임이었다”는 소감을 전했다. 그는 “내가 해왔던 야구의 환경보다는 좀 다른 느낌인데 좋은 느낌으로 달랐던 것 같다”면서 “첫날부터 팀원들이 너무 환영해주고 내가 여기에서 한 4년 있던 것처럼 벌써 편안한 느낌으로 게임에 적응하고 있다”고 말했다.불과 1이닝만 소화했지만 리오스는 벌써 KBO리그의 특성을 간파한 모습이었다. 그는 “한국 타자들이 타석에서 좀 침착하게 공을 좀 더 지켜보는 성향이 있는 것 같고 출루에 신경을 많이 쓰는 듯한 느낌이 들었다”면서 “스트라이크 존 안에 공을 넣는다면 내가 가진 걸로 충분히 승부할 수 있다는 느낌은 들었다”고 자신감을 보였다.리오스는 보통의 외국인 투수가 선발로 활약하는 것과 다르게 불펜용으로 영입한 투수다. LG는 마무리 투수 유영찬이 시즌 초반 부상으로 이탈한 뒤 마운드 운용이 꼬이며 어려움을 겪었다. 선발진은 그런대로 굴러가는 상황이었지만 불펜이 종종 흔들렸다. 결국 LG는 지난 3일 외국인 투수 요니 치리노스를 방출하고 리오스와 총액 45만 달러(연봉 35만 달러+인센티브 10만 달러)에 계약했다.리오스는 “시차 적응은 다 된 것 같다”면서 “아직 100% 컨디션이라고 말씀드리기는 어렵다. 탱크에 남아 있는 에너지를 더 보여드릴 게 많이 남아 있다”고 밝혔다. 특히 아내가 한국계라 한국 생활에 대한 적응도 문제없는 분위기다. 그는 “KBO리그로 오는 데 아내의 영향이 100% 있었다”고 설명했다.염 감독 역시 리오스의 중요성을 강조했다. 그는 “한국시리즈까지 잘 써야 한다”면서 “우리 핵심 전력인데 아프면 아무 소용이 없다. 외국인이라 막 쓰는 것도 아니고 핵심 전력에 맞게끔 쓸 것”이라고 말했다. 그러면서 “리오스의 시작을 홀드로 기록하며 잘 풀어서 앞으로도 기대가 된다”고 덧붙였다.