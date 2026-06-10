“다 들어와!” 오스틴 만루포 ‘쾅’…LG 신바람 2연승

SSG 상대 홈런 2방 터뜨리며 연승 견인

KIA 김도영과 공동 선두…자존심 대결

새 외국인 리오스 158㎞ 강속구 신고식

이미지 확대 오스틴 딘. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 오스틴 딘. LG 트윈스 제공

세줄 요약 LG가 SSG와 난타전 끝에 8-6으로 이기며 2연승을 달렸다. 오스틴은 5회 만루홈런과 솔로포로 4타점을 올리며 역전을 이끌었고, 새 외국인 투수 리오스는 최고 158㎞ 강속구로 무실점 신고식을 치렀다. 오스틴, 만루홈런 포함 2홈런 4타점 폭발

LG, SSG와 난타전 끝 8-6 승리로 2연승

리오스, 최고 158㎞ 강속구로 무실점 신고

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LG 트윈스 외국인 타자 오스틴 딘이 만루홈런포를 포함해 홈런 2개를 추가하며 팀의 연승을 이끌었다. 새 외국인 투수 약셀 리오스는 최고 시속 158㎞의 강속구를 뿌리며 강렬한 신고식을 치렀다.LG는 10일 서울 잠실구장에서 열린 SSG 랜더스를 상대로 난타전 끝에 8-6 승리를 거뒀다. 전날 연패를 끊더니 바로 연승을 달리면서 1위 자리를 굳건히 지켰다.이날 승리의 주역은 단연 오스틴이었다. 오스틴은 LG가 2-5로 지고 있는 5회말 1사 만루에서 좌월 만루 홈런을 터트리며 경기를 단숨에 역전시킨 것. 선발 라클란 웰스가 4와3분의1이닝 7피안타 4볼넷 4탈삼진 5실점으로 크게 흔들린 상황이었지만 팀을 구하는 시원한 홈런포였다.LG는 1회부터 SSG 박성한, 정준재의 안타로 선취점을 허용했다. 이어 기예르모 에레디아의 적시타까지 터지며 0-2로 끌려갔다.LG는곧바로 추격에 나섰다. 오스틴이 1회말 2사에서 SSG 선발 최민준의 2구째 시속 142㎞ 몸쪽 직구를 그대로 담장 밖으로 보내며 1점을 만회했다. LG는 2회말 2사 1, 3루에서 신민재의 내야안타로 2-2 동점을 만들었다.그러나 SSG는 4회초 김성욱의 안타와 전의산의 2루타로 만든 1사 2, 3루에서 최지훈의 희생플라이로 3-2로 균형을 깼다. 5회초 선두 에레디아의 시즌 10호 솔로포와 2사 1, 3루에서 김영우의 폭투까지 더해 5-2까지 달아났다.넘어갈 수 있던 경기를 뒤집은 것이 오스틴의 한방이었다. 오스틴은 바뀐 투수 이로운의 4구째 시속 147㎞ 몸쪽 높은 직구를 벼락같은 스윙으로 만루홈런을 날렸다. 단숨에 6-5 리드를 팀에 안기는 19호포를 날리면서 KIA 타이거즈 김도영과 홈런 공동 선두로 올라섰다.역전에 성공한 뒤 LG는 새 외국인 투수 리오스를 처음으로 투입했다. 리오스의 강속구가 시속 158㎞까지 찍히자 팬들도 감탄했다. 리오스는 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점으로 틀어막으며 제대로 신고식을 치렀다.LG는 6회말 1사 3루에서 구본혁의 희생플라이로 7-5로 달아났다. SSG가 7회초 조형우의 적시 2루타로 다시 1점 차로 추격했지만 LG는 7회말 1사 만루에서 송찬의의 적시타로 다시 2점 차로 달아난 뒤 승리를 지켰다. LG의 새마무리 손주영은 9회초 2점 차를 지키며 시즌 11세이브를 거뒀다.