‘특급 마무리’가 셋이나! 와 KIA 좋겠다…247세이브 위용 드러나는 마운드

조상우·정해영·성영탁 버티며 든든

구원·팀 평균자책점 전체 1위 달려

3위 삼성과 2경기 차…선두권 도전

이미지 확대 왼쪽부터 조상우, 정해영, 성영탁. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 조상우, 정해영, 성영탁. KIA 타이거즈 제공

세줄 요약 KIA가 정해영, 성영탁, 조상우를 앞세워 247세이브를 합작하며 리그 최고 불펜으로 떠올랐다. 지난해 무너졌던 구원진은 평균자책점 1위로 반등했고, 선발진과 타선까지 힘을 보태며 중위권에서 선두 추격을 노리고 있다. 정해영·성영탁·조상우, 247세이브 합작

KIA 불펜 평균자책점 1위로 환골탈태

선발·타선 동반 상승, 선두 추격 가시권

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셋이 합쳐 247세이브다. 마무리 수난 시대로 요약되는 이번 시즌이지만 KIA 타이거즈만큼은 남 얘기인 분위기다.지난해 불펜이 무너지며 추락했던 KIA가 올해 완전히 다른 모습을 보여주며 선전하고 있다. 9일 경기 전까지 KIA는 구원 평균자책점이 4.03으로 전체 1위를 기록 중이다. 지난해 5.22(9위)로 부진하며 2024년 우승 직후 1년 만에 8위로 추락했었지만 이번 시즌 제대로 환골탈태했다.남들은 하나 제대로 갖추기 어려운 특급 마무리 투수를 셋이나 보유한 것이 효과가 제대로 나고 있다. KIA는 기존 붙박이 마무리였던 정해영이 시즌 초반 부진한 사이 성영탁이라는 새로운 마무리 투수를 발굴해내면서 일찌감치 뒷문 고민을 해결했다. 정해영은 2군에서 재조정을 거치더니 1군에서 10경기 연속 무실점 투구를 펼치는 등 완벽하게 부활해 역대 최연소 통산 150세이브를 달성하며 마운드에 힘을 보태고 있다.여기에 자유계약(FA) 협상을 두고 진통을 겪었던 조상우까지 지난해와 완전히 달라진 모습을 보여주고 있다. 조상우는 지난해 6승 6패 1세이브 28홀드 평균자책점 3.90을 기록했지만 기복이 있었다. 그러나 올해는 4승 1패 8홀드 평균자책점 1.69로 특급 불펜으로 자리 잡았다. KIA가 필승조만큼은 10개 구단 중 가장 강력하다는 평가가 나오는 이유다.성영탁이 첫 마무리 시즌이지만 벌써 8세이브를 올렸고 정해영이 통산 150세이브, 조상우가 통산 89세이브로 세 선수가 합쳐 247세이브를 기록했다. 홀드 기록을 합쳐도 성영탁이 10홀드, 정해영이 16홀드, 조상우가 90홀드로 116홀드가 된다.KIA는 지난 스토브리그에서 김범수, 홍건희, 이태양, 조상우를 잡으며 불펜 강화에 공을 들였다. 부상 등이 겹쳐 이들의 영입이 당장 효과로 드러나진 않았지만 성영탁, 정해영, 조상우에 더해 최지민, 한재승까지 제 역할을 해주면서 경기 후반의 변수를 최소화할 수 있는 팀이 됐다.야구는 결국 투수 놀음이다. KIA는 평균자책점 1위의 아담 올러(2.39)와 제임스 네일(3.58)을 중심으로 한 선발진의 호투로 선발 평균자책점 2위(4.02), 전체 평균자책점 1위(4.01)를 기록 중이다.여기에 홈런타자로 부활한 김도영(18홈런)을 필두로 아데를린 로드리게스(10홈런), 나성범(10홈런), 김호령(8홈런), 박재현(8홈런) 등 타자들이 전체 1위인 73홈런을 터뜨리면서 만만치 않은 공격력을 과시하고 있다.시즌 초반 하위권에 맴돌던 KIA는 지난달 말 4위로 오른 뒤 중위권 경쟁에서 쉽게 밀리지 않고 있다. 3위 삼성 라이온즈와는 2경기, 1위 LG 트윈스와는 4경기 차로 가시권이라 조만간 선두 경쟁에도 뛰어들 수 있을 것이란 전망이 나온다.