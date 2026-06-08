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꼴찌 위기 롯데 또 ‘초강수’ 충격 줬다…1군 투수코치 5일 만에 재교체

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-06-08 19:11
수정 2026-06-08 19:11
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김현욱 코치 말소·김상진 코치 다시 불러
김태형 감독 통산 800승 남겨두고 아홉수

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김태형 롯데 자이언츠 감독. 롯데 자이언츠 제공
김태형 롯데 자이언츠 감독. 롯데 자이언츠 제공


부진을 거듭하며 꼴찌로 추락할 위기에 놓인 롯데 자이언츠가 5일 만에 1군 투수 코치를 다시 교체했다.

롯데는 휴식일인 8일 김현욱 투수 코치를 엔트리 말소했다. 지난 3일 분위기 쇄신 차원에서 김상진 투수 코치와 백용환 배터리 코치를 내리고 김현욱 2군 투수 코치, 용덕한 드림팀 배터리 코치를 1군으로 불렀지만 최근 3연패에 빠지자 다시 결단을 내린 것이다. 롯데는 9일 김상진 코치를 다시 1군에 부를 예정이다.

5일 만에 투수 코치를 다시 바꾼 것은 그만큼 롯데가 절박한 상황에 몰려 있기 때문이다. 롯데는 시즌 초반부터 부진에 빠지더니 최근에 더 안 좋은 경기력으로 최하위 키움 히어로즈에 1.5경기 차이로 추격당하고 있다. 롯데는 이날 내야수 김민성과 포수 정보근, 투수 정성종 등 선수 3명도 2군으로 내려보내며 재정비를 했다.

김태형 감독은 통산 800승 기록에 1승을 남겨둔 채 계속해서 아홉수에 걸린 상황이다. 김 감독은 9일 부산 사직구장에서 두산 베어스를 상대로 다시 기록 도전에 나선다.

이날 키움 히어로즈는 베테랑 내야수 안치홍과 외야수 추재현, 포수 박성빈을 말소했다. 키움 구단은 “안치홍은 오늘 병원 진료 결과 왼쪽 허벅지 뒤 근육(햄스트링) 힘줄염 진단을 받았다”며 “큰 부상은 아니지만, 통증이 있어서 당분간 휴식을 취할 예정이고 경과를 지켜본 뒤 복귀 일정을 정할 계획”이라고 전했다.
류재민 기자
세줄 요약
  • 5일 만에 투수 코치 재교체, 롯데 초강수
  • 3연패 속 꼴찌 위기, 선수 3명도 2군행
  • 김태형 감독 800승 도전 앞두고 재정비
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