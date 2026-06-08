국대 1선발급 활약 “민석아 너는 안 아플 거다”…김원형이 확신한 이유는

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평균자책점 전체 4위로 존재감 뽐내

대표팀 발탁 직전 등판 7이닝 1실점

“어필 충분히 했다” 승선 목표 전해

이미지 확대 두산 베어스 선발 최민석이 6일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 키움 히어로즈의 경기에서 투구하고 있다. 2026.6.6 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스 선발 최민석이 6일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 키움 히어로즈의 경기에서 투구하고 있다. 2026.6.6 두산 베어스 제공

이미지 확대 6일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에서 승리를 거둔 후 팬들에게 인사를 전하는 최민석. 2026.6.6 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 6일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에서 승리를 거둔 후 팬들에게 인사를 전하는 최민석. 2026.6.6 두산 베어스 제공

세줄 요약 두산 2년 차 투수 최민석이 키움전에서 7이닝 1실점으로 호투하며 시즌 5승째를 거뒀다. 평균자책점도 3.06까지 낮추며 류현진에 이어 국내 투수 2위에 올랐고, 아시안게임 대표팀 승선 가능성도 커졌다. 키움전 7이닝 1실점 호투, 시즌 5승째

평균자책점 3.06, 국내 투수 2위 도약

아시안게임 대표팀 1선발 후보 부상

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“(최)민석이한테 ‘너는 올 시즌에 계속 게임을 나가도 안 아플 거다’라고 했어요. 확실한 동기부여가 있기 때문에.”두산 베어스 2년 차 투수 최민석(20)이 2026 아이치·나고야아시안게임을 앞두고 호투를 펼치면서 국가대표 승선이 유력하다는 전망이 나온다. 당장 1경기 반짝 활약이 아니라 류현진(39·한화 이글스)에 버금가는 성적으로 리그 최정상급 투수로 존재감을 뽐내면서 국가대표 1선발급이라는 평가가 따른다.최민석은 지난 6일 서울 잠실구장에서 열린 안방경기에서 키움 히어로즈를 상대로 7이닝 1실점으로 호투하며 팀의 9-1 승리를 이끌었다. 이날 승리로 시즌 5승째를 거뒀고 평균자책점은 3.06으로 끌어내렸다.평균자책점은 전체 4위로 국내 선수로 한정하면 2.97의 류현진(39)에 이어 2위다. 68이닝을 던진 잭 로그(30)에 이어 팀에서 두 번째로 많은 61과3분의2이닝을 던지며 얻은 결과라 의미가 크다.최민석이 올해 좋은 모습을 보여주면서 시선은 자연스레 아시안게임으로 향한다. 류지현 감독이 이끄는 대표팀은 오는 11일 최종명단을 발표할 예정인데 아시안게임은 만 25세 이하라는 나이 규정이 있어 최민석의 발탁 가능성이 높게 점쳐진다. 나이 제한을 떠나서도 안 뽑을 이유가 없는 성적이다.김원형(54) 두산 감독은 7일 키움전을 앞두고 최민석의 대표팀 발탁과 관련해 “본인이 기대하고 있을 것”이라며 확실한 동기부여가 있기 때문에 아프지 않을 것이라고 해줬다고 웃었다. 그 자신도 대표팀 발탁 경험이 있기 때문에 대표팀 선발이 걸린 해에는 몸 상태가 다를 것이라는 확신에서 나온 발언이었다.다만 김 감독은 최민석이 대표팀 발탁이라는 목표에 매몰돼 흔들리기보다는 본인의 좋은 경기력을 지금처럼 꾸준히 이어가기를 바랐다. 김 감독은 “선발들이 매번 나가서 잘하는 모습을 보여주면 좋겠지만 쉽지는 않다”면서 “그런 점에 있어서 어제(6일) 컨디션이 좋았다”고 말했다. 다만 그러면서도 앞서 부진했던 경기들이 최민석의 실력은 아니라고 감쌌다.특히 최민석은 강한 멘털까지 증명하며 류 감독의 마음을 사로잡았다. 최민석은 6-1로 앞선 6회 초 던진 직구가 키움 선두타자 임병욱(31)의 오른 다리를 강타했고 이로 인해 벤치 클리어링이 발생했다. 자칫 흔들릴 수 있는 상황이었고 김 감독도 흔들리면 다독이려고 했으나 최민석은 곧바로 삼진을 잡아내는 등 후속 타자를 모두 깔끔하게 처리했다. 경기장을 직접 찾은 류 감독도 고개를 끄덕이는 모습이 중계화면에 포착됐다.지난해 데뷔한 최민석은 3승3패 평균자책점 4.40으로 가능성을 보인 뒤 올해 리그 최정상급 투수로 한 단계 진화한 모습을 보여주고 있다. 두산이 시즌 초반 부진을 딛고 중위권 싸움을 펼칠 수 있던 원동력 중 하나가 바로 최민석이다. 최민석 역시 “어필은 경기 중에 충분히 한 것 같다”고 자신감을 드러내며 대표팀 승선에 대한 목표를 밝혔다.