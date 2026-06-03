프로야구 역대 최소경기 500만 관중 돌파…지난해 기록보다 19경기 앞당겨

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 2026 KBO리그가 275경기 만에 관중 500만명을 돌파하며 역대 최소 경기 기록을 세웠다. 휴일인 3일 전국 5개 구장에 10만5441명이 입장해 누적 504만1891명을 기록했다. 지난해보다 19경기 앞당겼고, 3년 연속 1000만명 돌파와 역대 최다 관중 신기록 기대도 커졌다. 275경기 만에 관중 500만명 돌파

지난해보다 19경기 앞당긴 최소 기록

3년 연속 1000만명 기대감 확대

이미지 확대 롯데 자이언츠 부산 사직구장 만원 관중 2026.5.10 부산 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 부산 사직구장 만원 관중 2026.5.10 부산 류재민 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 프로야구 KBO리그가 역대 최소 경기로 관중 500만명을 돌파했다.한국야구위원회(KBO) 사무국은 전국 동시 지방 선거일로 휴일인 3일 전국 5개 구장에 10만 5441명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 504만 1891명을 기록했다고 발표했다.이로써 올해 프로야구는 275경기 만에 관중 500만명을 넘어 3년 연속 관중 1000만명 돌파는 물론 역대 최다 관중 신기록 기대감을 키워가고 있다.종전 최소 경기 관중 500만 기록은 정확히 1년 전 제21대 대통령선거가 열린 2025년 6월 3일에 작성됐다. 올 시즌은 지난해 294경기 만에 세워진 500만 기록을 19경기나 앞당겼다.올해 프로야구는 관중 100만명 단위로 최소 경기 돌파 기록을 잇달아 새로 쓰고 400만 관중 돌파 후 13일 만에 500만명을 넘어섰다.이날 서울 잠실구장(2만 3750명), 인천 SSG랜더스필드(1만 8491명), 수원 케이티위즈파크(1만 8700명), 대구 삼성라이온즈파크(2만 4000명), 광주 기아챔피언스필드(2만 500명) 중 인천을 제외한 4개 구장이 만원 관중이 들어찼다.이날까지 전체 경기 수의 60％에 달하는 165경기가 매진됐다.경기당 시즌 평균 관중은 1만 8334명이며, LG와 한화 이글스가 26차례로 매진 횟수 공동 1위를 달렸다.구단별 평균 관중 수에서는 LG가 2만 3692명으로 1위를 기록했고, 삼성(2만 2998명), 두산(2만 2372명) 순으로 집계됐다.