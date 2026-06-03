오스틴 100호포 터졌다

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KBO 외국인 9번째 대기록

이미지 확대 프로야구 LG 트윈스의 오스틴 딘이 2일 인천 KT위즈파크에서 열린 kt 위즈와의 경기 3회초 홈런을 친 뒤 뻗어나가는 공을 바라보고 있다. 이날 홈런으로 오스틴은 외국인 선수 9번째 100홈런을 기록했다.

LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로야구 LG 트윈스의 오스틴 딘이 2일 인천 KT위즈파크에서 열린 kt 위즈와의 경기 3회초 홈런을 친 뒤 뻗어나가는 공을 바라보고 있다. 이날 홈런으로 오스틴은 외국인 선수 9번째 100홈런을 기록했다.

LG 트윈스 제공

세줄 요약 LG 오스틴 딘이 kt전에서 시즌 14호 투런 홈런을 터뜨리며 KBO리그 통산 100홈런 고지를 밟았다. 외국인 선수로는 9번째 기록이고, 김도영과 홈런 공동 선두에 올랐다. LG는 홈런 4방과 임찬규의 호투를 앞세워 10-1로 이겼다. 오스틴, kt전 투런포로 통산 100홈런 달성

김도영과 홈런 공동 선두로 올라선 상황

LG, 홈런 4방 앞세워 kt에 10-1 대승

2026-06-03 B6면

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LG 트윈스의 외국인 타자 오스틴 딘(33)이 100홈런을 달성했다. 프로야구 KBO리그 통산 109번째로, 외국인 선수로는 9번째다.오스틴은 2일 인천 KT위즈파크에서 열린 kt 위즈와의 방문 경기에서 3번 타자 1루수로 선발 출장해 시즌 14호 홈런을 터뜨렸다. LG가 1-0으로 앞선 3회초 2사 2루 상황에서 타석에 나온 오스틴은 kt 선발 한차현의 슬라이더를 걷어 올려 좌측 펜스를 넘어가는 비거리 128.8m짜리 투런 아치를 그렸다.이로써 오스틴은 2023년 KBO리그 데뷔 이후 4시즌 만에 100홈런을 달성했다. 데뷔 첫 해 23개의 홈런을 쏘아 올리면서 팀의 통합 우승을 이끌었던 오스틴은 2024년엔 32홈런을 기록했고, 2025년에도 31개의 홈런을 때려내며 다시 한번 팀을 정상으로 올려놨다.외국인 타자 100홈런 달성은 2020년 6월 25일 기록을 낸 로하스 주니어 이후 6년 만이다. 지금까지 100홈런을 넘긴 외국인 타자는 2000년 타이론 우즈(전 두산 베어스)를 시작으로 제이 데이비스, 틸슨 브리또(이상 한화 이글스), 클리프 브룸바(전 히어로즈), 카림 가르시아(전 한화), 에릭 테임즈(전 NC 다이노스), 제이미 로맥(전 SSG 랜더스), 멜 로하스 주니어(전 kt 위즈)까지 모두 8명이다.오스틴은 이날 홈런으로 김도영(KIA 타이거즈)과 홈런 부문 공동 선두로 올라섰다. 오스틴의 홈런에 힘입어 LG는 kt를 10-1로 대승을 거뒀다. 오스틴을 비롯해 2회 박동원, 5회 박해민, 9회 오지환이 홈런을 터뜨리면서 점수를 쌓았다. LG 선발 임찬규가 6이닝 동안 피안타 4개만 허용하며 kt 타선을 묶으면서 승리투수가 됐다.