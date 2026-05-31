스포츠 야구 [포토] 치어걸의 열띤 응원 입력 2026-05-31 16:39 수정 2026-05-31 16:39 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/baseball/2026/05/31/20260531801001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG 랜더스와 한화 이글스의 경기에서 한화 응원단이 태권도 복장을 갖추고 특별공연을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 기사에서 다루고 있는 주요 스포츠는? 야구 태권도