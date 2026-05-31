[포토] 치어걸의 열띤 응원

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[포토] 치어걸의 열띤 응원

입력 2026-05-31 16:39
수정 2026-05-31 16:39
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31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG 랜더스와 한화 이글스의 경기에서 한화 응원단이 태권도 복장을 갖추고 특별공연을 하고 있다.

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