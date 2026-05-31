12연패 늪 SSG…창단 26년 만에 ‘불명예’ 신기록

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세줄 요약 SSG 랜더스가 한화 이글스에 2-6으로 패해 12연패에 빠졌다. 6회 최정의 2타점 안타로 승부를 원점으로 돌렸으나, 7회와 8회 실점이 이어지며 다시 무너졌다. 이로써 SSG는 창단 26년 만에 구단 최다 연패라는 불명예 기록을 새로 썼다. SSG, 한화에 2-6 패하며 12연패 기록

최정 2타점으로 동점 만들었으나 재역전 허용

창단 26년 만에 구단 최다 연패 신기록

이미지 확대 SSG 선수들이 31일 대전 한화전에서 2-6으로 져 창단 최다 12연패를 기록한 뒤 그라운드를 나서고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 SSG 선수들이 31일 대전 한화전에서 2-6으로 져 창단 최다 12연패를 기록한 뒤 그라운드를 나서고 있다. 뉴스1

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SSG 랜더스가 12연패를 당하며 창단 이후 최다 연패 기록을 세웠다. 신세계그룹 계열사 스타벅스 코리아가 5·18 민주화운동 기념일을 앞두고 진행한 행사로 물의를 빚은 가운데, 최다 연패라는 불명예스러운 기록으로 다시 한번 체면을 구기게 됐다.SSG는 31일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 KBO리그 한화 이글스와의 방문 경기에서 2-6으로 졌다. SSG는 이날 일본인 아시아 쿼터 투수 다케다 쇼타를 선발로 내세웠다. 다케다는 1회부터 2점을 내주며 불안하게 출발했다. 2사 1루에서 한화 강백호가 좌중간 2루타를 날려 2, 3루 기회를 잇자 노시환이 좌중간 적시타로 두 명의 주자를 홈에 보냈다.그러나 다케다는 이후 실점을 추가하지 않았고, 침묵하던 SSG 타선도 6회초 2점을 뽑아내며 승부를 원점으로 돌렸다. 박성한의 내야 안타와 정준재의 우중간 2루타로 1사 1, 3루를 만들고 타석에 선 최정이 2타점 좌전 안타로 동점을 만들었다.SSG는 7회 한화의 이도윤이 볼넷, 심우준이 우전 안타로 이어간 1사 1, 3루에서 이원석의 유격수 땅볼 때 3루 대주자 오재원이 득점해 3-2로 다시 뒤처졌다. 한화 노시환은 볼넷과 안타로 잡은 8회 무사 1, 3루에서 SSG 마무리 조병현을 상대로 4-2로 달아나는 중전 적시타로 쐐기를 박았다. SSG 타선은 6회 이후 별다른 기회를 만들지 못했다. SSG를 제압한 5위 한화(27승 25패)는 4연승 행진을 벌였다.이로써 SSG(22승 1무 30패)는 12연패 늪에 빠졌다. 지난 17일 인천 LG 트윈스전부터 12경기를 내리 패한 것이다. 신세계그룹이 구단을 인수한 2021년 이래 최다 연패 기록(종전 2024년 5월 8연패)을 이미 넘어선 SSG는 12연패로 전신 SK 와이번스 시절까지 포함한 구단 최다 연패 기록을 새로 썼다. KBO리그 최다 연패는 1985년 삼미 슈퍼스타즈, 2020년 한화가 남긴 18연패다.