펑펑 울며 한국 떠난 문동주 평온하게 V…“더 단단해지겠다”

어깨 관절와순 수술 무사히 마쳐

이미지 확대 문동주가 20일 어깨 수술을 마치고 올린 근황 사진. 문동주 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 문동주가 20일 어깨 수술을 마치고 올린 근황 사진. 문동주 SNS 캡처

세줄 요약 문동주가 미국 로스앤젤레스에서 오른쪽 어깨 관절와순 봉합술을 성공적으로 마쳤다. 그는 수술이 잘 끝났다고 전하며 감사 인사를 남겼고, 22일부터 본격적인 재활에 들어갈 예정이다. 긴 회복 과정을 성실히 버텨 더 나은 투수로 돌아오겠다고 다짐했다. 미국서 어깨 수술 성공 마무리

문동주, SNS로 근황과 감사 전함

긴 재활 예고, 더 단단한 복귀 다짐

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어깨 부상으로 눈물을 쏟았던 문동주(한화 이글스)가 20일 오른쪽 어깨 수술을 성공리에 마친 사진을 공개했다.문동주는 이날 소셜미디어(SNS)에 “수술은 잘 끝났다”며 근황을 전했다. 한화 구단은 문동주는 지난 16일 미국으로 출국해 스포츠 의학 전문 병원인 캘리포니아주 로스앤젤레스 컬런-조브 클리닉에서 관절와순 봉합술을 받았다고 알렸다.문동주는 22일부터 본격적인 재활에 들어가며 이후 경과를 지켜보고 귀국 일정을 정할 예정이다. 재활 기간도 수술 후 경과에 달렸다. 구단에 따르면 문동주는 수술 후 상태에 만족하고 있으며 성실하게 재활에 임하겠다는 각오를 전해왔다고 소개했다.직접 올린 사진 속에 문동주는 옅은 미소와 함께 V자를 그리고 있다. 그는 “걱정해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”면서 “앞으로 긴 재활의 시간이 기다리고 있다는 걸 잘 알고 있다. 쉽지 않은 길이겠지만, 한순간도 허투루 보내지 않겠다”는 각오를 전했다. 이어 “하루하루를 성실하게 버텨내서 부상 전보다 더 단단하고 더 나은 선수로 마운드에 서겠다”고 덧붙였다.문동주는 지난 2일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 삼성 라이온즈와 방문 경기에 선발 등판해 1-0으로 앞선 1회말 무사 2루에서 최형우를 중견수 뜬공으로 잡은 시속 154㎞ 직구를 던진 뒤 얼굴을 찡그리며 더그아웃에 교체 신호를 보냈다. 갑작스러운 통증에 큰 부상이 아니냐는 우려가 있었는데 어깨 관절와순 손상으로 밝혀졌다.투수로서 치명적인 부상에 문동주는 눈물을 쏟으며 마음고생을 했다. 무사히 수술을 마친 문동주로서는 다시 돌아오기 위한 재활 과정을 잘 견뎌내야 한다.