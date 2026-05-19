이런 선수가 한화에? 그런데 김경문은 말을 아꼈다 “기다렸다가 나중에”

허인서 시즌 9홈런으로 장타력 뽐내

포수 출신 김 감독 “들뜨면 망가져”

리그 대표 선수 성장 잠재력에 기대

이미지 확대 한화 이글스 허인서가 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움 히어로즈의 경기에서 8회초 1사 1루에서 안타를 치고 있다. 2026.5.14 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 허인서가 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움 히어로즈의 경기에서 8회초 1사 1루에서 안타를 치고 있다. 2026.5.14 뉴시스

이미지 확대 허인서가 10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기에서 6회말 솔로 홈런을 날린 후 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.5.10 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 허인서가 10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기에서 6회말 솔로 홈런을 날린 후 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.5.10 뉴스1

세줄 요약 한화가 허인서라는 뜻밖의 거포 포수를 발굴했다. 지난해까지 존재감이 크지 않았던 그는 올해 34경기에서 9홈런, 타율 0.322를 기록하며 타선의 새 축으로 떠올랐다. 김경문 감독은 잠재력은 인정하면서도 칭찬은 시즌 뒤로 미뤘다. 허인서, 한화 타선의 깜짝 거포 포수로 부상

34경기 9홈런 타율 0.322, OPS 1.057 기록

김경문 감독, 기대 인정하되 칭찬은 유보

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올해 한화 이글스는 허인서라는 보물을 깜짝 발굴했다. 지난해까지 통산 28경기 8안타에 그쳤던 선수가 올해는 벌써 9개의 홈런을 날리고 있다. 주전 하나 키우기가 여간 어려운 게 아닌 포수라는 점에서 한화의 올시즌 최고 히트상품이란 평가도 나온다.올해 한화는 역대급 타선을 구축했다는 기대를 많이 받았다. 그런데 시즌 초반 노시환이 부진하면서 기대를 저버렸다. 요나단 페라자, 문현빈, 강백호가 건재했지만 이들만 잘 피하면 되는 타선이었던 것도 사실이다.그러나 노시환이 2군에서 재조정을 거친 후 예전의 모습을 회복해가면서 한화는 기대대로 강타선이 됐다. 여기에 화룡점정이 된 선수가 바로 허인서다. 한화를 비롯해 어느 팀이나 1~5번 타순은 나름대로 경쟁력을 갖췄지만 그 뒤에서 상대에게 위협이 되는 허인서가 버티다 보니 다른 팀보다 한화 타선이 더 까다로워졌다.2003년생 허인서는 순천북초, 여수중, 효천고를 졸업하고 2022 신인 드래프트 2차 2라운드 11순위로 한화 유니폼을 입었다. 그해 1군에서 8경기를 뛰었고 상무 복무를 마치고 돌아왔다. 그러나 지난해도 20경기에서 5안타 2득점 2타점 타율 0.172를 기록하며 한화 팬들도 잘 모르는 선수로 남는 듯했다.시범경기에서 5개의 홈런으로 고명준(SSG 랜더스·6개)에 이어 홈런 2위를 기록한 그는 정규리그 활약으로 스프링캠프 성적이 우연이 아님을 확실하게 증명하고 있다. 34경기에서 28안타 9홈런 23득점 28타점 타율 0.322 OPS(출루율+장타율) 1.057을 기록 중으로 지금 같은 추세라면 30홈런을 넘길 수 있다는 전망도 나온다.리그를 대표하는 투수가 여럿 있었지만 리그를 대표하는 공격형 포수는 없던 한화로서는 이만한 복덩이가 없다. 주전 포수 최재훈의 후계자를 찾아야 하는 시기에 혜성처럼 등장했으니 기대감도 남다르다.허인서의 활약이 흐뭇하기는 사령탑도 마찬가지일 터. 그러나 포수 출신의 김경문 감독은 내심 기쁜 마음을 드러내면서도 칭찬을 경계하고 말을 아꼈다.17일 한화와 KT 위즈의 경기를 앞두고 만난 김 감독은 “인서는 아직 칭찬할 거 없고 시간이 많이 남았다. 아직 배울 게 많다”고 평가했다. 김 감독은 “잠재력이 크다고 판단해서 쓰고 있는데 기대 이상으로 잘하고 있다”면서 “이 정도까지는 예상은 못했다”고 말했다. 그가 할 수 있는 최선의 칭찬이었다.포수 출신으로서 포수의 마음을 누구보다 잘 알기에 섣불리 들떠서는 안 된다는 생각에서 나온 행동이다. 김 감독은 “포수는 들떠 있으면 팀이 망가지니까 칭찬은 (시즌이) 끝나고 난 다음에 하겠다”고 설명했다. 이어 “이만큼 잘해주면 감독으로서”라고 말하며 칭찬을 이어가려다 “아직 더 기다렸다가 나중에 칭찬하겠다”고 황급히 말을 삼가는 모습을 보였다.김 감독이 애써 자중했지만 허인서의 활약이 팀에 큰 보탬이 된다는 것은 누구나 안다. 그러나 아직 어린 선수라서 자칫 엇나가다가는 그저 그런 선수로 남을 수 있다. 국가대표급 자원으로 성장할 수 있는 잠재력을 가진 만큼 김 감독의 발언에서는 허인서를 잘 키워야 한다는 책임감도 엿보였다.