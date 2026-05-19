“부모님·여보 생각에”…꿈꾸던 그날 눈물 글썽, 그렇게 끝내기 영웅이 탄생한다

올해 KBO리그서 11개 끝내기 안타

절반 넘는 6명이 생애 첫 기록 남겨

백업·신인급 선수들 감동 사연 전해

이미지 확대 채현우가 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기에서 끝내기 안타를 기록한 야구공을 들고 기념사진을 찍고 있다. 2026.5.16 류재민기자 닫기 이미지 확대 보기 채현우가 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기에서 끝내기 안타를 기록한 야구공을 들고 기념사진을 찍고 있다. 2026.5.16 류재민기자

이미지 확대 KT 위즈 이정훈이 17일 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 KT와 한화 이글스의 경기에서 9회말 역전 끝내기 적시타를 때린 후 주먹을 쥐고 1루로 달려가고 있다. 2026.5.17 KT 위즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KT 위즈 이정훈이 17일 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 KT와 한화 이글스의 경기에서 9회말 역전 끝내기 적시타를 때린 후 주먹을 쥐고 1루로 달려가고 있다. 2026.5.17 KT 위즈 제공

이미지 확대 KT 위즈 강민성이 28일 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 2026 KBO리그 LG 트윈스와 KT의 경기에서 10회말 끝내기 안타를 때린 후 포효하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 KT 위즈 강민성이 28일 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 2026 KBO리그 LG 트윈스와 KT의 경기에서 10회말 끝내기 안타를 때린 후 포효하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스

세줄 요약 KT 이정훈과 SSG 채현우가 연이틀 생애 첫 끝내기 안타를 기록하며 팀에 극적인 승리를 안겼다. 이정훈은 아내의 응원을, 채현우는 부모님의 뒷바라지를 떠올리며 감격을 전했고, 백업 선수들의 한 방이 야구의 특별한 순간을 만들었다. KT 이정훈, 9회말 대타 끝내기 안타로 역전승

SSG 채현우, 생애 첫 끝내기로 LG 제압

백업 선수들의 한 방, 가족 응원과 감격

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지난 17일 KT 위즈 팬들은 두 가지 기쁨을 누렸다. 3-6으로 뒤지던 7회말 6-6 동점을 만들며 류현진(한화 이글스)의 한미 통산 200승 제물이 되는 것을 피했고, 내친김에 9회말 끝내기 승리까지 거뒀다.이날 승리의 주역은 이정훈. 그는 7-7로 맞선 9회말 1사 1, 3루에서 우익수 방면으로 내야를 뚫고 나가는 끝내기 안타를 때리며 팀의 8-7 역전승을 완성했다. 원래는 통산 9번의 끝내기를 기록해 ‘끝내기의 사나이’로 불리는 배정대 타석이었지만 대타로 들어서서 대형 사고를 쳤다. 그의 생애 첫 끝내기다.올 시즌 프로야구가 마무리 투수의 부진이 팀마다 고민거리로 자리 잡고 있다. 그러나 다른 시각에서 보면 마무리 투수의 부진은 극적인 끝내기 안타와 맞닿아 있다. 투수들로서는 뼈아픈 상황이지만 생애 첫 끝내기 안타를 때린 선수들에게는 그토록 꿈에 그리던 장면이라 더 특별하다.프로 데뷔 10년 차에 대타 요원으로 주로 활약하는 이정훈은 끝내기 주인공이 되자 아내 이야기를 꺼내며 “아내가 대타로 나가서 못 치는 날은 표정에 티가 난다고 하더라”고 밝혔다. 그러나 남편이 기죽지 않기를 바라는 아내는 맛있는 요리도 해주며 “내일 야구 안 할 거냐”는 말로 힘을 줬다. 이날 첫 끝내기를 기록한 그는 여러 차례 아내 이야기를 꺼내며 “앞으로 아내가 많이 웃을 수 있도록 내가 잘하는 길밖에 없다”며 다부진 각오를 드러냈다.하루 앞서 이번 시즌 LG 트윈스 상대로 거둔 SSG 랜더스의 첫 승도 끝내기로 완성됐다. 지난해 타율 0.188이 커리어 하이였던 8년 차 백업 요원 채현우가 주인공이었다. 채현우는 8회말 대주자로 투입돼 9회말 2사 1루에서 우익수가 따라가기 벅찬 깊숙한 안타를 때려내며 팀의 4-3 승리를 이끌었다.채현우 역시 통산 첫 끝내기 안타다. 그는 “항상 끝내기를 꿈꿨었다”면서 “치는 순간 부모님이 생각났다”고 말했다. 끝내기 안타 덕에 아들의 야구를 위해 묵묵히 뒷바라지해준 부모님에게 진심을 전할 수 있었다. 채현우는 ‘넌 잘했고 잘하고 있고 잘할 거다’라는 문구가 적힌 기념구를 부모님께 드릴 생각에 싱글벙글했다. LG에게는 고통스러운 패배였지만 채현우의 인생에서는 어쩌면 다시 없을 소중한 순간이었다.이번 시즌 끝내기 안타는 총 11번 나왔다. 3월 28일 한화와 KT의 개막전에서 강백호가 친정팀에 비수를 꽂은 것을 시작으로 4월에는 18일 이유찬(두산 베어스), 21일 김민혁(KT), 26일 박준순(두산), 28일 강민성(KT), 29일 장성우(KT)가 기록했다. 5월에는 3일 르윈 디아즈(삼성 라이온즈), 6일 정준재(SSG), 10일 안치홍(키움 히어로즈), 16일 채현우, 17일 이정훈이 쳤다.이 가운데 생애 첫 끝내기 안타를 친 선수는 6명이다. 이유찬, 박준순, 강민성, 정준재, 채현우, 이정훈이 처음으로 끝냈다. 하나같이 백업 선수이거나 저연차 선수라는 점에서 끝내기 안타가 나오기까지 얽힌 사연들이 무수히 반짝인다.강민성은 2019년 프로에 입단해 지난해까지 통산 성적이 38경기 5안타인 무명의 선수였지만 마침내 자신의 이름을 세상에 알리며 감동을 줬다. 숱하게 꿈꿔온 끝내기를 마침내 해낸 강민성은 눈시울을 붉히며 “부모님도 힘드셨는데 이제 많이 호강시켜드리고 싶다”는 다짐을 전했다. 스스로가 백업 선수인 것을 잘 알기에 그는 “대단한 선수만 우승을 할 수 있는 건 아니다. 백업으로라도 우승을 꼭 같이해서 우승 반지를 받고 싶다”는 포부를 밝히기도 했다.이유찬은 “어떻게든 팀에 도움이 되려고 노력했는데 마음처럼 안 되는 부분이 있었다”고 고백하며 “주전이 아니더라도, 팀이 내게 필요로 하는 부분이 분명히 있으니 거기에 맞춰서 잘 준비하겠다”는 말로 간절함을 보였다. 정준재 역시 “끝내기 안타를 치는 상상만 했었는데 실제로 때려내니 기분이 무척 좋다”고 해맑게 웃었다.KBO리그에서 끝내기 안타는 통산 1364개가 나왔다. 어찌 보면 흔한 기록이지만 수훈 선수로 선정될 기회가 잘 없는 선수들에게는 무미건조한 통계 수치를 뛰어넘는 감동적인 사연이 있다. 끝내기 안타 하나로 세상을 다 가진 것 같은 기분이 오래가진 않고, 끝내기 안타 하나가 선수의 성적을 극적으로 바꿔놓지도 않지만, 그래도 그 끝내기 한 방이 야구 인생을 특별하게 수놓는 것은 틀림없다.