다승 선두 ‘김광현 후계자’…인천의 아들이 인천의 에이스로 큰다

벤치 믿음 보답하며 SSG 승리 이끌어

통산 10승 중 5승 올해 달성하며 선전

“오고 싶던 팀에서 야구하니 재미있다”

젊은 날 김광현 소환 “규정 이닝 목표”

이미지 확대 SSG 랜더스 선발투수 김건우가 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 서울신문과 만나 SSG의 시그니처인 L포즈를 하고 있다. 2026.5.16 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 SSG 랜더스 선발투수 김건우가 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 서울신문과 만나 SSG의 시그니처인 L포즈를 하고 있다. 2026.5.16 류재민 기자

이미지 확대 김건우가 17일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 맞대결에 선발 등판해 역투하고 있다. 2026.5.17 SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 김건우가 17일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 맞대결에 선발 등판해 역투하고 있다. 2026.5.17 SSG 랜더스 제공

이미지 확대 SSG 랜더스의 전신인 SK 와이번스 마지막 1차 지명 선수인 김건우의 고교 시절 모습. 2020.8.27 SSG 랜더스 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 SSG 랜더스의 전신인 SK 와이번스 마지막 1차 지명 선수인 김건우의 고교 시절 모습. 2020.8.27 SSG 랜더스 유튜브 캡처

세줄 요약 인천 출신 김건우가 SSG 랜더스의 선발로 확실히 자리 잡으며 다승 선두를 달리고 있다. 지난해 구원에서 선발로 전환한 뒤 올해는 책임감과 변화구 활용을 앞세워 팀의 김광현 공백을 메우는 에이스로 성장했다. 인천 출신 김건우, SSG 선발 에이스로 성장

다승 선두 질주, 김광현 공백 메우는 활약

변화구 다변화와 책임감으로 진화한 투구

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“어릴 때부터 SK 야구를 보고 자랐는데 가고 싶던 팀에 들어와서 야구하니까 재밌는 것 같습니다.”인천에서 나고 자란 꼬마가 인천의 에이스로 성장하는 낭만 서사를 쓰고 있다. 게다가 팀의 심장과도 같은 김광현(38)의 젊은 시절마저 자주 소환한다. 등판 경기에서 승운도 따르니 요즘 SSG 랜더스 팬들에게는 이보다 예쁠 수가 없다.프로 5년 차를 맞은 김건우(24)가 다승 선두를 달리며 SSG 팬들의 마음을 들뜨게 하고 있다. 지난해까지 통산 5승 5패 2홀드를 기록했던 그는 18일 기준 벌써 5승을 올렸다. 앤더스 톨허스트(27·LG 트윈스), 케일럽 보쉴리(33·KT 위즈)와 함께 공동 선두이고 토종 선발로 한정하면 4승의 류현진(39·한화 이글스), 구창모(29·NC 다이노스) 등 내로라하는 선수들보다도 앞서며 단독 1위다.지난 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 만난 김건우는 “저 나올 때 야수 선배님들이 수비도 잘해주고 방망이도 잘 쳐주고, 불펜 투수들도 잘 막아줘서 좋은 기록을 유지하는 것 같다”고 공을 돌리며 “올해 인복이 많다”고 웃어 보였다.김건우는 지난해 시즌 도중 구원에서 선발로 전환해 가능성을 보였다. 그리고 올해 확실한 선발로 자리매김하면서 시즌 개막 전 따라붙었던 의문부호를 싹 지웠다. 이숭용(55) SSG 감독이 코치진과 프런트의 우려에도 불구하고 김광현의 부상 공백을 메울 적임자로 김건우를 낙점한 것이 틀린 선택이 아니라는 걸 증명해내고 있다.김건우는 “지난해 시즌 끝나고 감독님이 선발 준비하라고 하셔서 스프링캠프 때부터 준비했다”면서 “제가 던져야 야구가 시작되니까 책임감이 많이 따른다”고 말했다. 김광현이 빠지면서 김건우에게 쏠리는 기대감이 크지만 주위의 시선에 흔들리기보다 자신의 공을 던지기 위해 집중하고 있다. 아직 어린 선수지만 “부담감을 가지면 마이너스가 된다”는 확신을 가진 덕분이다.지난해 포스트시즌에서 선발로 등판해 1~2회 6타자 연속 삼진이라는 신기록을 쓰며 강렬한 인상을 남겼던 그는 올해 다양한 변화구를 바탕으로 타자들과 싸울 줄 아는 투수가 되면서 한층 진화했다는 평가를 받는다. 다승과 탈삼진(35개), 이닝(46이닝) 모두 팀에서 1위다.김건우는 “작년에 불펜으로도, 선발로도 나섰지만 기복이 많았다고 생각해서 겨울에 일관성을 키우는 운동을 많이 했다”면서 “체력을 바탕으로 다치지 않고 한 시즌을 치르는 게 목표여서 그렇게 준비했고, 그 준비에 대한 믿음이 강했다”고 강조했다.김건우의 진화를 위해 경헌호(49) 투수코치는 투구 패턴의 다변화를 주문했다. 직구 비율이 높아 체력이 떨어졌던 문제를 해결하고 타자와의 승부를 더 다양하게 가져갈 수 있게 하기 위한 조언이다. 김건우는 경 코치의 조언대로 카운트 잡는 변화구의 중요성을 깨달았고 올해 승부처에서 슬라이더, 체인지업, 커브 등을 고루 활용하며 재미를 보고 있다.인천 야구팬들은 좌완 투수로서 압도적인 구위와 강심장을 갖춘 김건우의 모습에서 젊은 시절의 김광현을 떠올리곤 한다. 실제로 김광현도 김건우를 집으로 초대해 식사를 대접할 정도로 아끼고 있다. 김건우는 “선발 경기 때 오셔서 아프지 말고 파이팅 하라고 말씀해주셨다”면서 “같이 야구를 한다는 것 자체가 큰 영광”이라고 자랑했다.부상만 없다면 김건우의 성장은 SSG 야구의 한 페이지를 화려하게 장식할 것으로 전망된다. 전신인 SK 와이번스의 마지막 1차 지명 선수인 데다 인천에서 나고 자라다 보니 팬들의 사랑도 남다르다. 안방에서 경기가 열릴 때면 일가친척은 물론 친구들까지 경기장을 찾을 정도로 인기다. 다른 지역으로 야구 유학도 안 가고 인천 가현초, 동산중, 제물포고를 거쳐 SSG에서 뛰는 선수이기에 가능한 진풍경이다.군대도 해결했고 벤치의 확실한 믿음도 얻었으니 이제 잘하는 일만 남았다. 김건우는 “승리는 팀원들이 도와주는 거라 개인 승리에 대한 목표보다는 제가 책임지고 규정 이닝(144이닝)을 채워보고 싶다”면서 “등판하는 경기에서 지지 않는 투수가 되고 싶다. 제가 던지는 날은 팀이 이기는 투수가 됐으면 좋겠다”는 각오를 전했다. 그가 등판한 9경기에서 SSG는 올해 7번 이겼다.