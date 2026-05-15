김서현 ‘볼볼볼’에 무너졌던 한화, 마무리 필요 없는 경기가 된다…역대급 다이너마이트 폭발

키움 안우진 공략하며 10-1 승리

5월 12경기서 98점…홈런 24개

만나는 투수마다 평균자책점 높여

압도적 득점 차로 승리 공식 완성

이미지 확대 한화 이글스 선수들이 14일 서울 고척스카이돔에서 키움 히어로즈를 10-1로 꺾고 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.5.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 선수들이 14일 서울 고척스카이돔에서 키움 히어로즈를 10-1로 꺾고 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.5.14 연합뉴스

이미지 확대 한화 이글스 김태연이 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화의 경기에서 5회초 1-1 균형을 깨는 솔로 홈런을 날린 뒤 홈으로 달려가고 있다. 2026.5.14 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 김태연이 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화의 경기에서 5회초 1-1 균형을 깨는 솔로 홈런을 날린 뒤 홈으로 달려가고 있다. 2026.5.14 뉴시스

세줄 요약 한화가 키움전에서 10-1 대승을 거두며 시즌 첫 3연속 위닝 시리즈를 만들었다. 홈런 3방과 12안타로 안우진을 무너뜨렸고, 5월 12경기에서 98점을 올리며 리그 최고 타격감을 보여줬다. 키움전 10-1 대승, 시즌 첫 3연속 위닝 시리즈

홈런 3방 포함 12안타, 안우진까지 공략

5월 12경기 98득점, 리그 최고 화력 증명

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한화 이글스가 또다시 두 자릿수 득점 경기로 시즌 첫 3연속 위닝 시리즈를 가져갔다. 시즌 초반 김서현의 볼넷으로 대표되는 불펜진의 집단 부진에 무너졌지만 마무리 투수가 나설 필요 없는 압도적인 화력으로 승리 방정식을 만들고 있다.한화는 14일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 10-1로 대승을 거뒀다. 전날 2-3으로 석패했지만 12일 승리에 이어 이날까지 승리하면서 2승 1패로 위닝 시리즈를 만들었다.다이너마이트 타선이 또 터졌다. 홈런 3방을 포함해 장단 12안타를 몰아치며 KBO리그 1선발로 평가받는 안우진이 나선 키움을 무너뜨렸다.2회초 한화는 노시환의 2루타와 허인서의 좌전 적시타로 선취점에 성공했다. 4회말 선두타자 안치홍이 몸에 맞는 볼로 출루하고 2사 1루에서 트렌턴 브룩스가 큼지막한 우중간 안타를 때리며 동점이 됐다.5회초 김태연이 안우진을 공략해 솔로 홈런을 터뜨리며 균형을 깼다. 이도윤의 득점으로 더 달아난 한화는 8회초 4점, 9회초 3점을 뽑아내며 키움의 의지를 제대로 꺾었다. 허인서가 9회초 투런포 포함 5타수 3안타 2타점 2득점으로 활약했고 이원석도 시즌 첫 홈런 포함 3타수 2안타 2타점으로 힘을 보탰다.한화의 최근 승리 경기를 보면 압도적인 화력을 바탕으로 손쉽게 승리하는 양상이 반복되고 있다. 5월에 치른 12경기에서 무려 98점을 냈다. 두 자릿수 득점 경기도 5번 있었다.5월 팀타율이 0.332로 전체 1위다. 2위 KT 위즈(0.306)보다 훨씬 높다. 홈런은 24개를 때리며 1위다. 삼성 라이온즈가 17개로 2위인데 7개를 더 때려냈다.운 좋게 상대의 약한 선발을 만난 것도 아니다. KIA 타이거즈 에이스 아담 올러를 6이닝 5실점, ‘대투수’ 양현종을 4와3분의1이닝 6실점으로 무너뜨렸다. 팔꿈치 부상을 털고 야심 차게 복귀한 LG 트윈스 요니 치리노스는 복귀전에서 한화 타자들에 난타당해 3과3분의2이닝 4실점으로 깨졌고, 1.00의 평균자책점을 기록 중이던 라클란 웰스 역시 3과3분의1이닝 6실점으로 무너졌다.평균자책점 2.34로 신데렐라 신화를 쓰던 키움 선발 배동현은 12일 한화를 만나 8실점 하며 평균자책점이 2.34에서 4.06으로 치솟았다. 이날 안우진이 나섰지만 한화는 마찬가지로 안우진의 평균자책점을 1.80에서 2.70으로 높였다.만나는 투수마다 악몽을 선사하면서 한화는 지금 누구를 만나도 두렵지 않은 팀이 됐다. 김경문 감독도 이날 승리 후 “타자들이 활발한 공격을 보여줬다”고 평가했다.시즌 초반 넉넉히 이기고 있어도 김서현을 비롯한 불펜진이 번번이 무너지며 고전했던 한화는 타자들이 도무지 질 수 없는 수준으로 득점을 내주면서 빠르게 치고 올라가고 있다. 마무리 투수의 세이브가 이전에는 승리를 날려 불가능했다면 최근에는 점수 차가 너무 커서 불가능한 상태다.야구는 아무리 점수를 많이 내줘도 결국 더 많은 점수를 내는 팀이 이기는 스포츠다. 한화가 매서운 방망이로 그 간단한 공식을 증명해내고 있다.