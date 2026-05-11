‘타격의 삼성’, ‘불펜의 두산’…이번 주도 연승 이어갈까

세줄 요약 삼성은 지난주 6전 전승과 7연승으로 3위까지 복귀했다. 키움전 대승과 NC전 원정 스윕에서 류지혁의 만루홈런, 구자욱의 장타가 터졌고, 두산은 LG와 SSG를 잇달아 잡으며 공동 5위로 상승했다. 불펜과 신예들의 힘이 돋보였다. 삼성, 폭발적 타선 앞세워 7연승 질주

두산, 불펜 힘으로 LG·SSG 연파하며 상승

삼성 3위 복귀, 두산 공동 5위 도약

이미지 확대 10일 경남 창원NC파크에서 열린 2026 KBO 프로야구 삼성 라이온즈와 NC 다이노스의 경기에서 5회 초 삼성의 류지혁이 만루홈런을 치자 삼성 팬들이 응원가 ‘아파트’를 열창하며 환호하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 10일 경남 창원NC파크에서 열린 2026 KBO 프로야구 삼성 라이온즈와 NC 다이노스의 경기에서 5회 초 삼성의 류지혁이 만루홈런을 치자 삼성 팬들이 응원가 ‘아파트’를 열창하며 환호하고 있다. 연합뉴스

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삼성과 두산의 상승세가 매섭다. 삼성은 가공할 타력을 앞세워 리그를 호령하고, 두산은 탄탄한 불펜과 신예들의 조화로 중위권 판도를 뒤흔들고 있다.프로야구 삼성 라이온즈는 지난주 5~10일 6경기에서 모두 승리하며 주간 승률 100%를 기록했다. 앞서 3일 한화전에서 7-6 승리까지 포함하면 7연승이다. 지난달 23일 4위로 떨어졌던 순위도 다시 3위로 올랐다.상승세의 핵심은 역시나 ‘식지 않는 타선’이다. 지난 5일 어린이날 홈 경기에서 키움 히어로즈를 11-1로 완파했다. 이어 NC 다이노스와의 원정 3연전에서도 압도적인 득점력을 과시했다. 10일 NC전에서는 류지혁이 5회초 승기를 굳히는 만루 홈런을 터뜨리며 11-1 완승을 이끌었다. 삼성 구단 역사상 5500번째 홈런과 맞물려 의미를 더했다. 구자욱도 투런포를 쏘아 올리며 2안타(1홈런) 2타점을 빚었다. 여기에 김헌곤이 1안타 1타점, 최형우와 박계범이 각 2안타, 르윈 디아즈가 2안타 1타점 등을 보태는 등 골고루 힘을 보탰다.찬스 때마다 터지는 타선의 집중력을 마운드가 단단히 버텨주고 있다. 특히 5일과 10일 선발에 나선 오러클린의 호투가 대승을 이끌었다.두산 베어스 역시 4승을 거두며 지난주 두 번째로 높은 승률을 기록했다. 시즌 초반 9위까지 추락하며 ‘위기설’마저 돌았지만, LG 트윈스와 SSG 랜더스라는 난적을 상대로 잇따라 승리하며 공동 5위까지 수직 상승했다.상승세의 원동력은 ‘탄탄한 불펜’이다. 5일 어린이날 라이벌 LG전에서 1-2로 아쉽게 석패했지만 이후 경기에서는 투수진의 힘이 빛났다. 7일 LG전에 3-2, 10일 SSG전 3-1 등 간발의 차이로 승리하며 집중력을 과시했다. 7일 LG전에서는 필승조 이영하가 1점 차 우위를 지켜내며 3-2 승리를 견인했고, 10일 SSG전 역시 선발 잭로그의 6⅓이닝 1실점 호투에 이어 불펜진이 상대 타선을 단단히 봉쇄했다.에이스 플렉센의 부상 공백을 곽빈과 대체 선발들이 메우면서 박빙의 승부를 지켜내는 공식이 정착됐다. 두산 특유의 ‘끈질긴 야구’가 되살아났다는 평가다.한편 삼성은 잠실로 이동해 LG와 3연전에서 연승을 노린다. 두산은 광주에서 KIA를 상대로 중위권 굳히기에 돌입한다.