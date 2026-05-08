KBO, 지난해 국감지적 사항 등 관련 “내부 감사 관련 부서 신설하고 집행 투명성 강화하겠다”

세줄 요약 KBO가 지난해 국정감사에서 제기된 허구연 총재의 업무추진비 사용과 외빈 초청 기준 논란을 계기로 내부 감사 부서를 신설하고, 예산 집행의 투명성과 책임성을 강화하겠다고 밝혔다. 오래된 규정도 시대에 맞게 손보겠다고 했다. 국감 지적 계기로 내부 감사 부서 신설

업무추진비·외빈 초청 기준 보완 방침

예산 집행 투명성·책임성 강화 발표

이미지 확대 인사말 하는 허구연 KBO 총재 (서울=뉴스1) 김진환 기자 = 허구연 KBO 총재가 24일 오후 서울 송파구 잠실 롯데월드 호텔에서 열린 ‘2028-2037 KBO·신한은행 타이틀 스폰서십 체결식’에서 인사말을 하고 있다. 2025.11.24/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 인사말 하는 허구연 KBO 총재 (서울=뉴스1) 김진환 기자 = 허구연 KBO 총재가 24일 오후 서울 송파구 잠실 롯데월드 호텔에서 열린 ‘2028-2037 KBO·신한은행 타이틀 스폰서십 체결식’에서 인사말을 하고 있다. 2025.11.24/뉴스1

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한국야구위원회(KBO)는 지난해 문화체육관광부에 대한 국정감사 과정에서 지적된 허구연 KBO총재의 업부 추진비 사용과 관련해 내부 감사 관련 부서를 신설하고 예산 집행 투명성과 책임성을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.KBO는 8일 보도자료를 내고 “오랜 기간 운영되어온 규정을 시대에 맞게 보완하고 내부 규정을 체계적으로 정비해 관리 체계를 개선하겠다”고 밝혔다.지난해 문체부에 대한 국정감사에서 국회의원들은 허구연 KBO 총재의 업무 추진비 사용 현황과 KBO 사무국의 야구장 외빈 초청 기준을 지적하고 개선을 요구했다.조국혁신당의 김재원 의원은 “허 총재가 2024년 10월부터 2025년 6월까지 서울 서초구 특정 제과점에서 총 548만원을 결제했고 2024년 9월부터 2025년 8월까지 2310만원어치 커피 선불카드를 법인카드로 구매했다”며 “명백한 공금 사적 사용”이라고 주장했다.더불어민주당 박수현 전 의원(현 충남지사 후보)도 “김기춘 전 대통령 비서실장은 문화계 블랙리스트 작성과 정부 지원 배제를 지시해 징역 2년을 선고받았다”며 “이분을 한국시리즈 VIP로 공식 초청한 것은 사회적인 인식이 떨어졌다고 볼 수 있다”면서 문제점을 지적했다.KBO는 김 전 비서실장을 비롯해 매년 한국시리즈에 전직 총재를 VIP 자격으로 야구장에 초청한다고 설명했다. 김 전 실장은 1995∼1996년 KBO 8대 총재를 지냈다. KBO는 또 허 총재의 커피 카드는 직원 격려 목적과 명절 선물 명목으로 지급했으며 쿠키 세트는 야구 원로와 해외 손님 선물용으로 제공한 것이라고 해명했다.문체부는 당시 사무검사를 통해 KBO의 국고보조사업 집행에서 부정수급 사례는 물론 보조사업에 편성된 업무추진비와 여비 항목의 집행에서도 부적절한 행위가 확인되지 않았다고 밝혔다.그러면서도 KBO에 자체 예산 집행과 주요 경기 외빈 초청 기준과 관련해 일부 제도를 보완하라고 권고했다.