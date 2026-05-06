투수들 볼넷 남발하더니…한화, 결국 양상문 보직 바꿨다

잔류군 코치 이동…박승민 코치가 1군 맡아

이미지 확대 양상문 투수코치. 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 양상문 투수코치. 한화 이글스 제공

세줄 요약 한화가 투수들의 잇단 볼넷 남발과 제구 난조를 수습하려 양상문 1군 투수코치를 잔류군으로 보직 변경했다. 박승민 코디네이터가 1군 투수 파트를 계속 맡고, 팀은 분위기 쇄신과 마운드 안정에 나섰다. 양상문 1군 투수코치 잔류군 보직 변경

박승민 코디네이터가 1군 투수 파트 책임

볼넷 남발·제구 난조 속 마운드 재정비

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이번 시즌 투수들의 볼넷 남발로 고생 중인 한화 이글스가 양상문 1군 투수코치를 잔류군으로 보냈다.한화는 6일 “양상문 투수코치를 잔류군 투수코치로 보직 변경했다”면서 “양상문 코치를 대신해 1군 투수코치 역할을 맡고 있던 박승민 투수코디네이터(잔류군 투수코치)가 그대로 1군 투수 파트를 책임진다”고 밝혔다.한화는 지난달 14일 삼성 라이온스전에서 투수들이 사사구 18개를 남발하며 5-6으로 역전패를 당하는 수모를 겪었다. 이 경기뿐만 아니라 한화는 이번 시즌 총 185개의 사사구로 10개 구단 중 압도적인 1위에 올라 있다. 투수들의 제구 난조가 심각한 경기가 반복되면서 팀은 9위로 처졌고, 팀 평균자책점도 전체 꼴찌(5.48)다.기존 외국인 선수의 부상에 더해 문동주까지 어깨 부상으로 사실상 시즌 아웃되면서 한화 마운드의 앞날은 그리 밝지 않은 상황이다. 양 코치의 잔류군행은 한화가 분위기 쇄신을 위해 내린 결단으로 풀이된다.양 코치는 지난달 28일 건강상의 이유로 엔트리에서 말소됐다. 올해 남은 시즌은 잔류군에서 투수들을 지도할 계획이다.마운드가 무너지며 팀이 어려운 상황에서 일부 한화 팬은 이날 서울 중구에 있는 한화 본사 사옥 앞에서 트럭 시위를 펼쳤다. 이들은 최근 한화의 경기 운영과 선수 관리에 문제점이 터져 나와 행동에 나섰다며 오는 8일에는 대전 한화생명 볼파크에서 트럭 시위를 이어갈 예정이라고 밝혔다.