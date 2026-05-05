152㎞ 강속구 日 좌완 왔다…SSG 긴지로 대체 영입

미치 화이트 대체 선수로 발 빠른 영입

이미지 확대 히라모토 긴지로. SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 히라모토 긴지로. SSG 랜더스 제공

세줄 요약 SSG가 어깨 부상으로 6주 이상 회복이 필요한 미치 화이트의 공백을 메우기 위해 일본 독립리그 출신 좌완 히라모토 긴지로를 총액 7만 달러에 영입했다. 최고 시속 152㎞ 패스트볼과 슬라이더, 체인지업이 강점이다. 화이트 어깨 부상으로 대체 영입 단행

일본 독립리그 좌완 히라모토 긴지로 합류

최고 152㎞ 강속구와 변화구가 강점

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SSG랜더스가 부상 대체 외국인 선수로 히라모토 긴지로를 영입했다고 5일 밝혔다. 미치 화이트의 어깨 부상에 따른 대체 영입이다.SSG는 이날 “일본 독립리그 군마 다이아몬드 페가수스 소속의 좌완 투수 히라모토 긴지로를 총액 7만 달러에 영입했다”고 발표했다. 화이트가 우측 어깨 회전근개 미세손상으로 6주 이상 회복이 필요한 상황이 되자 선발 공백을 최소화하기 위해 부상 대체 발 빠르게 나섰다.긴지로는 일본 후쿠오카현 출신의 좌완 투수다. 야구 명문 코료고등학교의 에이스로 활약했고 호세이 대학과 사회인 야구팀 니혼통운을 거쳐 2026년 군마 다이아몬드 페가수스에 입단했다.올해 4경기에 선발로 나서 21과3분의1이닝 2승1패 평균자책점 4.64 35탈삼진 WHIP(이닝당 출루허용율) 1.13을 기록했다. 특히 9이닝당 탈삼진이 14.77개로 돋보인다.SSG는 “긴지로는 최고 시속 152㎞의 패스트볼을 바탕으로 공격적인 투구를 펼치는 스타일이며 슬라이더와 체인지업 등의 우수한 변화구 구사 능력을 보유해 선발로서 운영능력을 갖췄다”고 설명했다.긴지로는 “SSG에서 새로운 도전을 하게 되어 매우 기쁘다”면서 “내 장점인 공격적인 투구와 구위를 바탕으로 팀 승리에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”는 각오를 전했다.