벌써 200만… KBO 흥행 광풍

122경기 만에 219만 관중 달성

이미지 확대 프로야구, 최소 경기 200만 관중 신기록 프로야구가 최소 경기 200만 관중 신기록을 수립한 가운데 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기가 열린 26일 서울 잠실야구장이 관중으로 가득 차 있다. KBO는 지난 25일 전국 5개 구장에 9만9905명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 209만4481명을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 118경기보다 앞선 117경기 만에 200만 관중을 돌파한 신기록이다. 2026.4.26 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프로야구, 최소 경기 200만 관중 신기록 프로야구가 최소 경기 200만 관중 신기록을 수립한 가운데 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기가 열린 26일 서울 잠실야구장이 관중으로 가득 차 있다. KBO는 지난 25일 전국 5개 구장에 9만9905명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 209만4481명을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 118경기보다 앞선 117경기 만에 200만 관중을 돌파한 신기록이다. 2026.4.26 연합뉴스

2026-04-27 B7면

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프로야구 열기가 시즌 초반부터 뜨겁다. 역대 최소경기 200만 관중 돌파 기록을 지난해보다 한 경기 앞당겼다. 특히 한화 이글스는 26일까지 개막 이후 14경기 연속 매진 기록을 세우며 흥행 돌풍을 주도하고 있다.26일 KBO에 따르면 이날 전국 5개 구장에 9만 6734명이 들어서며 총 122경기 누적 관중 219만 1215명을 기록했다. 전날 9만 9905명의 관중이 입장하면서 정규시즌 117경기 만에 200만 관중을 돌파, 지난해 118경기를 넘어 역대 최소경기 200만 관중 달성 기록을 세웠다. 평균 관중은 1만 7960명으로 집계됐는데, 지난해 같은 기간 1만 6596명보다 8.2% 증가했다.전체 경기 가운데 절반 이상이 매진된 것도 고무적이다. 특히 한화는 26일 경기까지 ﻿14경기 전부 매진되며 좌석 점유율 100%를 기록했다. 지난해부터는 22경기 연속 매진 행진이다. ﻿한화는 전날 NC 다이노스와의 홈경기에서 ﻿8-1로 승리하며 지난 3월 31일부터 이어진 ‘홈구장 10연패’ 수렁에서 벗어났다.뜨거운 열기 속에서 시즌 초반부터 기록도 풍성하게 터져 나왔다. KIA 양현종은 25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서﻿ 프로야구 최초 통산 2200탈삼진을 돌파했다.﻿ KIA 외야수 박재현은 26일 롯데전에서 데뷔 첫 홈런을 1회 선두타자 대포로 장식했다. 데뷔 첫 홈런이 선두타자 홈런인 경우는 박재현이 역대 11번째다.SSG 랜더스 박성한은 25일 4타수 무안타에 그치며 기록 행진이 멈추긴 했지만 지난 21일 삼성전에서 개막 이후 22경기 연속 안타를 치며 1982년 롯데 자이언츠 김용희의 18경기 연속 안타 기록을 44년 만에 갈아치웠다.