“민석이 형 고기 사줘요” 멀티홈런 비결? 두산 승리 이끈 박준순의 특별한 루틴

KIA전서 2홈런 터뜨리며 팀 승리 견인

타율 0.373 기록하며 데뷔 2년 차 만개

“수비 연습도 열심히…자신감 생겼다”

이미지 확대 두산 베어스 박준순이 19일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 두산과 KIA 타이거즈의 경기에서 방망이를 휘두르고 있다. 2026.4.19 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스 박준순이 19일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 두산과 KIA 타이거즈의 경기에서 방망이를 휘두르고 있다. 2026.4.19 두산 베어스 제공

이미지 확대 홈런 후 더그아웃에서 축하받는 박준순. 2026.4.19 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 홈런 후 더그아웃에서 축하받는 박준순. 2026.4.19 두산 베어스 제공

이미지 확대 박준순이 홈런 칠 수 있게 고기를 사준 김민석. 2026.4.19 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 박준순이 홈런 칠 수 있게 고기를 사준 김민석. 2026.4.19 두산 베어스 제공

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“어제도 (김)민석이 형이 고기를 사줬거든요. 루틴을 계속 이어가야겠습니다.”고기 먹고 힘을 낸 박준순이 두산 베어스의 2연승에 앞장서며 기분 좋게 주말을 마무리했다. 차세대 중심 타자답게 타격 감각이 연일 예사롭지 않다.박준순은 19일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 두산과 KIA 타이거즈의 경기에서 홈런 2방을 포함해 4타수 3안타 3타점 3득점으로 펄펄 날았다. 두산은 박준순의 맹타와 우완 선발 최민석의 6이닝 5피안타 4볼넷 3탈삼진 2실점 호투로 6-3 승리를 거뒀다. 전날 연패 탈출에 성공하더니 곧바로 2연승을 달렸다.두산은 1회말 박찬호, 박지훈, 박준순이 KIA 선발 양현종을 상대로 3연속 안타를 쏟아내 무사 만루 기회를 잡았으나 양의지가 병살타를 치면서 아쉽게 1득점에 그쳤다. 1-0으로 아슬아슬한 상황에서 박준순이 3회말 좌월 솔로포를 터뜨려 2-0으로 달아났다. 그러나 KIA가 4회초 곧바로 2점을 따라붙으며 승부는 원점으로 돌아갔다.5회말 선두 타자 박찬호의 좌익선상 2루타와 박지훈의 희생번트로 1사 3루 기회를 만든 두산은 KIA의 야수 선택과 김민석의 우중간 적시 2루타로 2점을 뽑아내 4-2로 달아났다. 6회말 다즈 카메론, 7회말 박준순의 솔로포가 각각 터지며 6-2가 됐고 KIA의 거센 추격을 1실점으로 막아내며 승리를 지켰다.박준순은 “팀 연승과 첫 위닝시리즈에 기여할 수 있어서 기쁘다”면서 “특히 (최)민석이가 선발승을 챙겨서 더 기쁘다. 동기로서 뿌듯하고 대견하고 오늘도 잘 던져줘서 고맙고, 축하한다고 말하고 싶다”고 말했다.박준순은 3회말 양현종의 시속 128㎞ 체인지업이 가운데 몰리자 곧바로 응징하며 비거리 110m로 왼쪽 담장을 넘겼다. 7회말에는 한재승의 시속 146㎞의 직구를 노려 재차 왼쪽 담장을 넘겼다. 지난해 프로에 데뷔한 박준순이 멀티 홈런을 기록한 것은 처음으로 아마추어 경력을 포함해도 고등학교 3학년 때 이후 첫 멀티 홈런이다.그는 “첫 번째 홈런 타석에서 노림수는 없었고 높게 보고 쳤는데 운이 좋아서 넘어간 것 같다”면서 “두 번째 홈런 타석에서는 이진영 타격코치님이 직구를 한번 노려보라고 하셨는데 적중했다”고 밝혔다.프로 2년 차인데 올해 타율이 0.373일 정도로 공격력이 매섭다. 다만 본인 스스로는 수비가 아쉽다고 털어놨다. 박준순은 “손지환 수비코치님과 함께 열심히 연습하고 있다”면서 “(박)찬호 선배님께서 수비할 때 편하게 하라고 조언해주셔서 자신감도 많이 생겼다. 덕분에 오늘 좋은 수비가 나온 것 같다”고 말했다.앞서 박준순은 지난 3~4일 경기에서 수비 실책으로 아쉬운 모습을 보였다. 김원형 감독은 말로 위로를 건넸고 김민석은 괴로워하는 후배를 위해 4일 경기 후 10만 8000원어치 고기를 사줬다. 힘을 얻은 박준순은 5일 한화 이글스전에서 4안타 3타점으로 맹활약했었는데 이날도 활약하면서 특별한 루틴이 생기게 됐다.이번 시즌 두산은 손아섭까지 영입할 정도로 팀 타선의 침체를 겪고 있다. 시즌 팀 타율이 0.244로 전체 9위다. 두산으로서는 박준순이 시즌 초반의 감각을 끝까지 잘 유지해간다면 답답하게 꼬인 실타래를 조금씩 풀어나가는 데 큰 도움이 될 수 있다.