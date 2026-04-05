무사 1·2루 채우더니 무실점…유영찬의 클래스 보여준 9회말

키움전 위기 상황에서 등판해 마무리

볼넷 내줬지만 안정 찾으며 승리 지켜

세이브 1위…평균자책점도 가장 좋아

이미지 확대 유영찬이 5일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 프로야구 LG 트윈스와 키움 히어로즈의 경기에서 9회말 마무리 투수로 등판해 역투하고 있다. 2026.4.5 LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 유영찬이 5일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 프로야구 LG 트윈스와 키움 히어로즈의 경기에서 9회말 마무리 투수로 등판해 역투하고 있다. 2026.4.5 LG 트윈스 제공

이미지 확대 경기 후 취재진과 인터뷰하는 유영찬. 2026.4.5 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 경기 후 취재진과 인터뷰하는 유영찬. 2026.4.5 류재민 기자

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9회말 무사 1, 2루의 위기를 맞고도 깔끔하게 경기를 끝냈다. LG 트윈스 유영찬이 흔들림 없는 투구를 보여주며 우승팀 마무리 투수의 클래스를 보여줬다.유영찬은 5일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정경기에서 6-5로 앞선 9회말 등판해 팀의 승리를 지켰다. 이 승리로 LG는 4승4패로 5할 승률을 맞출 수 있게 됐다.9회말을 시작할 때만 해도 LG가 6-1로 앞선 상황이라 손쉽게 LG가 승리할 것처럼 흘렀던 경기였다. 그러나 키움은 9회말 LG 투수들이 흔들리는 틈을 공략해 이형종이 만루홈런을 때리면서 한 점 승부를 펼치게 됐다.무사 만루에서 홈런을 얻어맞고 분위기가 좋지 않은 상황에서 유영찬이 구세주 역할을 제대로 해냈다. 유영찬은 18개의 공을 던져 1이닝 1삼진 2볼넷 무실점으로 팀을 위기에서 구출해냈다.갑작스러운 등판은 유영찬에게도 쉽지 않았다. 제구가 흔들리며 트렌턴 브룩스와 이주형에게 연속으로 볼넷을 허용했다. 무사 1, 2루의 위기를 자초했지만 유영찬은 안치홍에게 병살을 유도해 한숨 돌렸고 최주환을 스트라이크 낫 아웃으로 잡아내며 귀중한 승리를 지켜냈다.경기 후 유영찬은 “급하게 올라간 건 아니었다”면서 “상황이 되면 올라갈 수 있으니 긴장하고 있으라는 말을 들어서 준비는 하고 있었다”고 말했다. 등판하자마자 연속 볼넷을 허용한 것에 대해서는 “볼넷을 주고 싶은 투수는 없다”면서 “열심히 던졌지만 결과가 그렇게 나온 것 같다”고 아쉬워했다.이때 그를 붙잡은 게 포수 이주헌이다. 이주헌은 “왼쪽 어깨가 빨리 열린다. 가운데 보고 힘을 앞으로 써라”고 조언했고 유영찬은 그 조언을 수용해 경기를 무사히 마칠 수 있었다. 유영찬은 “그 말을 듣고 그대로 해서 좋아졌던 것 같다”고 돌이켰다. 그의 활약에 대해 염경엽 LG 감독도 “영찬이가 잘 마무리해주면서 오늘 경기를 승리로 지킬 수 있었다”고 칭찬했다.유영찬은 2년 연속 20세이브 이상 거두며 LG의 뒷문을 단단히 잠갔다. 이번 시즌에도 벌써 5경기에 나가 4세이브를 거두며 세이브 1위를 달리고 있다. 아직 시즌 초반이긴 하지만 평균자책점도 1.93으로 데뷔 후 가장 좋은 성적을 보이고 있다. 유영찬이 지금의 활약을 시즌 내내 이어간다면 LG로서도 2년 연속 우승 도전이 보다 수월해질 수 있다.