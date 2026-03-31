kt 허경민, 146㎞ 직구에 안면 맞고 교체…엄상백, 시즌 1호 헤드샷 퇴장

이미지 확대 헤드샷으로 쓰러진 KT 허경민 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KT 위즈와 한화 이글스의 경기에서 5회초 1사 KT 허경민이 한화 엄상백에게 머리에 공을 맞으며 쓰러져 있다. 2026.3.31 대전 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 헤드샷으로 쓰러진 KT 허경민 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KT 위즈와 한화 이글스의 경기에서 5회초 1사 KT 허경민이 한화 엄상백에게 머리에 공을 맞으며 쓰러져 있다. 2026.3.31 대전 뉴스1

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프로야구 kt 위즈의 허경민이 얼굴 부위로 향한 직구에 맞고 쓰러졌다.허경민은 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 KBO리그 한화 이글스와 방문 경기에서 한화 투수 엄상백이 던진 공에 안면을 맞았다.kt가 2-0으로 앞선 5회초 1사 2루에서 타석에 나선 허경민은 엄상백을 상대로 초구 파울을 때려낸 뒤 2구째 146㎞ 직구가 머리 쪽으로 날아오자 황급히 몸을 돌렸지만 안면에 정통으로 맞고 쓰러졌다. 허경민은 발을 동동 구르며 고통스러워했고, 놀란 엄상백도 타석으로 뛰어와 걱정스럽게 지켜봤다.다행히 허경민은 일어나 더그아웃으로 걸어 들어가며 교체됐다.직구로 안면을 맞힌 엄상백은 KBO리그 규정에 따라 ‘헤드샷’ 퇴장을 당했다. 올 시즌 1호 퇴장이다.