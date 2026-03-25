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공룡사냥 성공한 고래군단…울산, NC 꺾고 창단 첫 승

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-03-25 19:46
수정 2026-03-25 19:46
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3연패 후 창단 새 역사…9-1로 대승 거둬
김수인 구단 1호 홈런 오카다 첫 승리투수
장원진 감독 “만족하지 않고 성장하겠다”

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울산 웨일즈 선수단이 25일 경남 마산구장에서 열린 NC 다이노스와의 퓨처스리그 맞대결에서 창단 첫 승을 거둔 후 기념사진을 찍고 있다. 2026.3.25 울산 웨일즈 제공
울산 웨일즈 선수단이 25일 경남 마산구장에서 열린 NC 다이노스와의 퓨처스리그 맞대결에서 창단 첫 승을 거둔 후 기념사진을 찍고 있다. 2026.3.25 울산 웨일즈 제공


프로야구 최초의 시민구단 울산 웨일즈가 마침내 창단 첫 승리를 거뒀다.

울산은 25일 경남 마산구장에서 열린 NC 다이노스와의 퓨처스리그 경기에서 5회초에만 9득점하는 화끈한 공격력으로 9-1 승리를 거뒀다. 앞서 롯데 자이언츠와의 홈 3연전에서 3연패를 당했던 울산은 NC를 상대로 기분 좋은 결과로 새 역사를 완성했다.

울산은 3회말 먼저 1점을 내주며 끌려갔다. 그러나 5회초 바로 경기를 뒤집었다.

박제범의 2루타로 1-1 동점을 만든 울산은 노강민의 적시타가 이어지며 역전에 성공했다. NC 마운드가 흔들리는 틈을 타 알렉스 홀과 최보성의 연이은 밀어내기 볼넷, 예진원의 2타점 적시타 등으로 6-1까지 달아났다. 여기에 김수인이 3점 홈런으로 쐐기를 박으며 첫 승을 일궈냈다. 김수인의 홈런은 팀의 1호 홈런이기도 하다.

이날 박제범 3안타로 맹활약했고 변상권, 김동엽, 예진원이 각각 2안타씩 때리며 공격을 이끌었다. 선발 오카다 아키타케는 5이닝 1실점 2탈삼진으로 창단 첫 승리 투수로 이름을 올렸다.

경기 종료 후 김철욱 울산광역시체육회장이 장원진 감독에게 꽃다발을 전달하며 창단 첫 승을 축하했다. 이어 선수단을 향해 “울산 시민들에게 큰 감동과 희망을 안겨준 값진 승리”라며 “앞으로도 시민과 함께 성장하는 구단이 되어달라”고 당부했다.

장 감독은 “새로 출범한 시민구단으로서 창단 첫 승을 선수들과 함께 만들어 매우 뜻깊다”며 “특히 이 첫 승을 위해 힘을 보태주신 김철욱 울산광역시체육회장님과 울산시 관계자분들께도 깊이 감사드린다. 오늘의 창단 첫 승은 모두가 함께 만들어낸 값진 결과”라고 강조했다. 이어 “이 승리에 만족하지 않고 울산시민들과 함께 호흡하며 꾸준히 성장하는 팀이 되겠다”고 덧붙였다.
류재민 기자
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