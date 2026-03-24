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롯데, 15년 만에 시범경기 단독 1위 확정
롯데 자이언츠 김태형(가운데) 감독이 23일 인천 SSG 랜더스 필드에서 열린 프로야구 시범경기 SSG 랜더스와의 맞대결에서 승리한 뒤 선수들과 하이파이브를 하고 있다. 봄에 유독 야구를 잘해 ‘봄데’(봄+롯데)라는 별명이 있는 롯데는 이날 승리로 15년 만의 시범경기 단독 1위를 확정하며 기분 좋게 정규시즌을 맞게 됐다.
스포츠서울 최승섭 기자
스포츠서울 최승섭 기자
롯데 자이언츠 김태형(가운데) 감독이 23일 인천 SSG 랜더스 필드에서 열린 프로야구 시범경기 SSG 랜더스와의 맞대결에서 승리한 뒤 선수들과 하이파이브를 하고 있다. 봄에 유독 야구를 잘해 ‘봄데’(봄+롯데)라는 별명이 있는 롯데는 이날 승리로 15년 만의 시범경기 단독 1위를 확정하며 기분 좋게 정규시즌을 맞게 됐다.
스포츠서울 최승섭 기자
2026-03-24 B6면
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