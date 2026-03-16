이왕이면 큰 화면으로…2026 KBO 리그 극장서 생중계

이미지 확대 KBO가 CJ CGV와 함께 진행하는 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 극장 생중계. KBO 제공 닫기 이미지 확대 보기 KBO가 CJ CGV와 함께 진행하는 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 극장 생중계. KBO 제공

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부득이하게 구장에 갈 수 없다면 극장에서 큰 화면으로 야구 생중계를 즐겨보는 건 어떨까. KBO가 CJ CGV와 함께 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 주요 경기를 극장에서 생중계 상영한다고 16일 밝혔다.정규시즌 극장 생중계는 매주 일요일 2경기씩 편성한다. 개막전 주말인 28일과 29일은 양일간 2경기씩 생중계를 진행한다. 우선 28일에는 KT-LG(잠실)와 키움-한화(대전)의 경기를, 29일에는 KIA-SSG(문학)와 두산-NC(창원)의 경기를 상영할 계획이다. 오는 7월 11일 열리는 KBO 올스타전도 극장에서 만나볼 수 있다.28일(토) 개최되는 개막전 경기를 시작으로 3면 생중계를 생생하게 즐길 수 있는 ‘SCREENX LIVE’ 역시 월 1회 정기 상영한다.매월 KBO 리그 현장에서 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인을 선정해 시상을 진행하는 ‘월간 CGV 씬-스틸러상’도 이어간다. 팬 투표를 통해 선정된 수상자에게는 상금 100만원과 함께 씨네드쉐프 무비＆다이닝 2인 패키지를 선물한다. KBO 리그의 CGV 극장 생중계 상영 및 이벤트 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 및 홈페이지에서 확인할 수 있다.