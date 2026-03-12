[포토] ‘반갑다 야구야!’… 프로야구 시범경기 개막

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] ‘반갑다 야구야!’… 프로야구 시범경기 개막

입력 2026-03-12 15:49
수정 2026-03-12 15:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


한국 야구 대표팀이 17년 만에 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에 진출하며 열기가 후끈 달아오른 가운데 KBO리그 시범경기가 막을 연다.

2026 KBO리그 시범경기는 12일부터 24일까지 팀당 12경기, 총 60경기가 열린다.

개막일에는 키움 히어로즈-두산 베어스(이천), 삼성 라이온즈-한화 이글스(대전), SSG 랜더스-KIA 타이거즈(광주), KT 위즈-롯데 자이언츠(사직), LG 트윈스-NC 다이노스(마산) 등 총 5경기가 펼쳐진다.

경기 시작 시간은 주중, 주말 모두 오후 1시다.

다만 16일 KIA-NC(창원), 22일 키움-SSG(인천) 경기는 오후 5시, 23일 KIA-삼성(대구), NC-한화(대전) 경기는 오후 6시에 시작한다.

연장전과 더블헤더는 치르지 않고, 우천 등으로 취소된 경기는 재편성하지 않는다.

시범경기는 소속 선수와 육성 선수 모두 출전할 수 있으며, 엔트리 인원 제한이 없다.

이번 시범경기에서는 피치 클록 단축, 수비 시프트 제한 규정 등 이번 시즌 새로 도입되는 규정을 적용한다.

지난해 도입된 피치 클록은 주자가 있을 때 25초에서 23초, 주자가 없을 때 20초에서 18초로 단축된다.

수비 시프트는 위반 상황에 대한 제재를 강화한다.

수비 시프트 위반 상황에서 내야수가 인플레이 타구를 최초로 터치한 경우 공격팀은 ‘타자 주자의 1루 출루 및 주자의 1개 베이스 진루’ 또는 ‘플레이 결과 유지’ 중 한 가지를 선택할 수 있다.

그 외 수비 시프트 위반 상황에서는 기존과 동일하게 자동 볼 또는 플레이 결과 중 한 가지 선택이 가능하다.

비디오 판독은 종전대로 팀당 2회 신청할 수 있으며, 2회 연속 판정이 번복될 경우 1회가 추가된다.

지난해 8월부터 시행된 체크 스윙에 대한 비디오 판독도 팀당 2회가 주어지며, 판정이 번복되면 기회가 유지된다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026 KBO리그 시범경기는 며칠간 진행되나요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로