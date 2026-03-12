[포토] ‘반갑다 야구야!’… 프로야구 시범경기 개막

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 야구 대표팀이 17년 만에 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에 진출하며 열기가 후끈 달아오른 가운데 KBO리그 시범경기가 막을 연다.2026 KBO리그 시범경기는 12일부터 24일까지 팀당 12경기, 총 60경기가 열린다.개막일에는 키움 히어로즈-두산 베어스(이천), 삼성 라이온즈-한화 이글스(대전), SSG 랜더스-KIA 타이거즈(광주), KT 위즈-롯데 자이언츠(사직), LG 트윈스-NC 다이노스(마산) 등 총 5경기가 펼쳐진다.경기 시작 시간은 주중, 주말 모두 오후 1시다.다만 16일 KIA-NC(창원), 22일 키움-SSG(인천) 경기는 오후 5시, 23일 KIA-삼성(대구), NC-한화(대전) 경기는 오후 6시에 시작한다.연장전과 더블헤더는 치르지 않고, 우천 등으로 취소된 경기는 재편성하지 않는다.시범경기는 소속 선수와 육성 선수 모두 출전할 수 있으며, 엔트리 인원 제한이 없다.이번 시범경기에서는 피치 클록 단축, 수비 시프트 제한 규정 등 이번 시즌 새로 도입되는 규정을 적용한다.지난해 도입된 피치 클록은 주자가 있을 때 25초에서 23초, 주자가 없을 때 20초에서 18초로 단축된다.수비 시프트는 위반 상황에 대한 제재를 강화한다.수비 시프트 위반 상황에서 내야수가 인플레이 타구를 최초로 터치한 경우 공격팀은 ‘타자 주자의 1루 출루 및 주자의 1개 베이스 진루’ 또는 ‘플레이 결과 유지’ 중 한 가지를 선택할 수 있다.그 외 수비 시프트 위반 상황에서는 기존과 동일하게 자동 볼 또는 플레이 결과 중 한 가지 선택이 가능하다.비디오 판독은 종전대로 팀당 2회 신청할 수 있으며, 2회 연속 판정이 번복될 경우 1회가 추가된다.지난해 8월부터 시행된 체크 스윙에 대한 비디오 판독도 팀당 2회가 주어지며, 판정이 번복되면 기회가 유지된다.