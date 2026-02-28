개막 전부터 외인 퇴출이라니…난감한 삼성, 매닝 교체 결정

맷 매닝 팔꿈치 수술 진단에 전력 이탈

원태인 이어 또 부상…시즌 준비 차질

프로야구 삼성 라이온즈가 시즌 개막 전부터 맷 매닝을 대체할 외국인 투수를 새로 구해야 하는 상황에 직면했다.삼성 측은 28일 “매닝은 오른쪽 팔꿈치 부상으로 수술이 필요하다는 진단을 받았다”며 “올 시즌 정상 투구를 펼칠 수 없는 상황이어서 교체가 불가피하다”고 밝혔다. 이어 “대체 외국인 선수 영입을 신속히 추진하고 있다”며 “새 시즌 준비에 차질이 없도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.매닝은 지난 24일 일본 오키나와현 온나손 아카마 볼파크에서 열린 한화 이글스와 스프링캠프 평가전에 선발 등판한 뒤 오른쪽 팔꿈치 통증을 호소했다. 3분의2이닝 3피안타 4사사구 4실점으로 무너졌다. 38개의 공을 던져 최고 시속 148㎞가 나왔고 제구도 크게 흔들렸다.이후 26일 한국에 입국해 총 네 곳의 병원에서 정밀 검진을 받았다. 그 결과, 인대 손상을 포함한 부상이 확인돼 수술이 필요하다는 동일한 소견이 나왔다. 이에 따라 삼성은 결국 교체를 결정했다.매닝은 2021~2024년 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 디트로이트 타이거스 소속으로 50경기에 나섰다. 통산 254이닝을 던졌고 11승15패 평균자책점 4.43의 기록을 남겼다. 지난 시즌에는 빅리그 등판 없이 마이너리그에서 뛰었다.지난해 12월 연봉 100만 달러에 삼성과 계약한 매닝은 큰 기대를 모았으나 공식 경기를 단 한 차례도 나서지 못한 채 한국을 떠나게 됐다. 삼성은 최근 토종 에이스 원태인이 팔꿈치 통증으로 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 대표팀에서 낙마한 데 이어 외국인 투수까지 교체해야 하는 악재를 맞았다.