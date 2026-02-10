‘최초 역사’ SSG가 전체 1위…프로야구 올해 621명 뛴다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘최초 역사’ SSG가 전체 1위…프로야구 올해 621명 뛴다

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-02-11 05:00
수정 2026-02-11 05:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

KBO 10개 구단 등록 선수 집계 발표

이미지 확대
KBO
KBO


올해 프로야구에서 뛸 선수가 621명으로 집계됐다.

한국야구위원회(KB)는 10일 이번 시즌 10개 구단이 지난해 597명보다 24명 늘어난 621명의 선수를 등록했다고 밝혔다.

구단별로는 SSG 랜더스가 67명으로 전체 1위였다. 지난달 27일에 열린 1차 이사회에서 소속 선수 정원이 기존 65명에서 68명으로 확대되면서 SSG는 프로야구 최초로 소속 선수 65명보다 많은 67명을 등록한 구단이 됐다.

이어 한화 이글스가 64명, LG 트윈스와 KIA 타이거즈가 나란히 63명씩을 등록했다. 롯데 자이언츠가 62명, 삼성 라이온즈와 kt 위즈가 61명으로 뒤를 이었다.

가장 적은 선수를 등록한 구단은 NC 다이노스와 두산 베어스, 키움 히어로즈였다. 세 구단 모두 60명을 등록했다. 10개 구단 모두 등록 선수 60명을 넘긴 것은 이번이 처음이다.

포지션별로는 투수가 317명으로 가장 많았다. 이어 내야수 138명, 외야수 116명, 포수 50명 순이다.

신인 선수는 52명으로 지난 시즌보다 4명 증가했다. 감독을 포함한 코칭스태프 등록 숫자는 지난해 307명보다 28명 증가한 335명이다. KIA가 가장 많은 50명의 코치진을 등록했다.
류재민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 프로야구 전체 등록 선수 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로