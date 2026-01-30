탈락·탈락·탈락→“4억 줄게” KBO 특단 조치 WBC 8강 가도 상금

기존 4강 진출 조건보다 문턱 낮춰

최저 연봉 인상·정원 확대 등 논의

류지현 야구 국가대표팀 감독이 21일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국해 인터뷰 하고 있다. 2026.1.21

월드베이스볼클래식(WBC) 대회를 앞두고 한국야구위원회(KBO)가 8강에 진출해도 상금을 주는 방안을 내놨다. 3연속 대회 1라운드 탈락한 트라우마를 이번에 극복할 수 있을지 주목된다.KBO는 지난 20일과 27일 열린 제1차 실행위원회와 이사회 결과를 29일 발표했다. 이사회를 통해 WBC 포상금과 선수 최저 연봉 인상 등이 정해졌다.국가대표팀 운영 규정 개정을 통해 KBO는 올해 WBC부터 대표팀이 8강 진출 시 포상금 4억원을 지급하기로 했다. 4강에 가면 6억원, 준우승하면 8억원, 우승하면 12억원의 포상금을 준다. 기존에는 8강 포상금은 없었고, 4강 3억원, 준우승 7억원, 우승 10억원이었다. 포상금은 최종 성적을 기준으로 한 차례만 지급한다.한국 야구대표팀은 2008 베이징올림픽에서 금메달을 따고 2009 WBC에서 준우승을 차지하며 황금기를 보냈지만 이후 국제대회 경쟁력이 떨어진다는 평가를 받았다. 특히 WBC는 2013년, 2017년, 2023년 대회에서 모두 1라운드에서 탈락하며 충격을 안겼다.그 사이 프로야구 인기가 급상승하면서 지난해 사상 처음으로 1200만 관객이 넘기도 했다. 명실상부한 국내 최고 인기 스포츠로 올라선 마당에 또다시 처참한 성적을 거두면 악재가 될 수 있다. 선수들도, 팬들도 이번 대회에 거는 기대가 남다르다.KBO는 선수 처우 개선 차원에서 최저 연봉 인상도 확정했다. 2021년부터 3000만원을 유지해온 최저 연봉을 2027년부터는 3300만원으로 10% 인상하기로 했다. 이 밖에 2루와 3루에서 발생하는 ‘전략적 오버런’을 제한하기 위한 비디오 판독 규정 개정안 의결, 비디오판독 소요 시간 단축 등을 위한 무선 인터컴 시스템 도입, 퓨처스리그 경기 수를 팀당 5경기 늘려 121경기로 확정, 선수정원 65명에서 68명으로 확대 등도 결정했다.또한 올해 KBO 예산은 지난해 276억원에서 355억원으로 대폭 증가했다.