‘한화→KIA’ 김범수 말고 또 있었다…정범모·장세홍 코치 합류

정범모 2군, 장세홍 1군과 함께 훈련

이미지 확대 류현진(오른쪽)과 대화하는 장세홍(왼쪽) 코치. 2024.2.28 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 류현진(오른쪽)과 대화하는 장세홍(왼쪽) 코치. 2024.2.28 한화 이글스 제공

이미지 확대 정범모 코치의 현역 시절 모습. 2022.10.10 NC 다이노스 제공 닫기 이미지 확대 보기 정범모 코치의 현역 시절 모습. 2022.10.10 NC 다이노스 제공

이미지 확대 KIA 타이거즈 퓨처스 선수단 스프링캠프 일정. 2026.1.29 KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 퓨처스 선수단 스프링캠프 일정. 2026.1.29 KIA 타이거즈 제공

자유계약(FA) 시장에서 한화 이글스로부터 김범수를 영입했던 KIA 타이거즈가 이번엔 한화 코치까지 영입하며 시즌 준비에 박차를 가하고 있다.KIA는 29일 정범모 2군 배터리 코치와 장세홍 트레이닝 코치를 영입했다고 밝혔다. 정 코치는 2006년 한화에서 데뷔해 주전 포수로 활약했으며 2018 시즌부터 NC 다이노스에서 선수생활을 이어가다 2022년 은퇴했다.은퇴 후에는 한화의 잔류군 배터리 코치, 2군 배터리 코치를 맡아 후배들을 지도했다. 한화, NC가 아닌 처음 몸 담는 구단에서 새 출발을 하게 됐다.장 코치는 1997년 KIA의 전신인 해태 타이거즈에서 트레이닝 코치 활동을 시작했다. 2020년에는 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰던 류현진의 개인 트레이너를 맡았다.이후 류현진이 한국 무대로 복귀하면서 장 코치도 한화에 합류했고 지난 시즌까지 한화에서 활동했다. 장 코치는 1군 선수단과, 정 코치는 2군 선수단과 함께 시즌을 준비한다.KIA는 2군 선수단이 다음 달 4일 일본 고치로 출국한다고 이날 밝혔다. 선수들은 고치시 동부 야구장에서 5일 첫 훈련을 시작으로 2026 시즌을 위한 본격적인 담금질에 들어간다. 진갑용 감독을 비롯해 코치진 13명, 투수 15명, 포수 3명, 내야수 8명, 외야수 4명 등 총 43명 규모다.선수단은 3월 3일 훈련을 끝으로 캠프를 마친 뒤 3월 4일 귀국할 예정이다.