이런 일은 15년 만이라…김범수 떠난 한화 마지막까지 고민한다

FA 이적 보상 선택 29일 결정할 듯

두뇌싸움 치열…중견수·불펜 고민

김범수가 21일 광주 기아챔피언스필드에서 프로야구 KIA 타이거즈와 자유계약선수(FA) 계약을 맺은 뒤 포즈를 취하고 있다. 2026.1.21 KIA 타이거즈 제공

스프링캠프 1차 훈련을 위해 일본으로 출국하는 이범호 KIA 타이거즈 감독이 22일 인천국제공항 제1여객터미널에서 13번째 우승을 다짐하는 포즈를 취하고 있다. 2025.1.22 연합뉴스

한화 이글스가 15년 만에 찾아온 자유계약선수(FA) 이적에 따른 보상 선수 선택을 두고 고심이 깊어지고 있다. 모기업의 사훈이기도 한 ‘의리’를 중시해 그간 내부 FA는 대부분 잡았던 한화였기에 이번에 어떤 선택을 할지 주목된다.한화 관계자는 28일 “아직 시간이 남은 만큼 고민을 하고 있다”며 김범수의 보상 선수는 최종 선택 마지막 날인 29일 결정할 것이라고 암시했다.이번 스토브 리그에서 김범수는 지난 21일 KIA 타이거즈와 3년 20억원에 계약을 체결하고 11년간 뛰었던 한화를 떠났다. 김범수는 B등급 FA라 KIA는 규정에 따라 지난 26일 보호선수 25인 명단을 한화에 제출했다. 한화는 보호선수를 제외한 선수 중에 한 명을 데려올 예정이다. 한화는 29일까지 보상선수 선택을 마쳐야 한다.한화의 마지막 보상선수 선택은 15년 전으로 거슬러 간다. 이범호 KIA 감독이 선수 시절인 2011년 일본 리그에서 돌아왔을 때 한화에서 KIA로 이적하면서 보상선수 선택의 기회가 생겼다. 한화는 장고 끝에 2010년 시즌 도중 트레이드로 KIA에 내줬던 안영명을 8개월 만에 다시 복귀시키며 의리를 보여준 바 있다.보상선수 선택은 구단 간의 치열한 두뇌싸움의 영역이기도 하다. 상대팀의 취약한 부분을 공략한 보호선수 명단을 제출함으로써 전력 약화를 최소화하는 묘안이 필요하기 때문이다. 너무 잘 묶다 보면 상대팀에서 의외의 선택이 나오는 경우도 종종 있다. 안영명을 데려온 것도 KIA가 한화 사정에 맞춰 보호선수 명단을 잘 짰기 때문에 어쩔 수 없이 선택한 부분도 있다.대외적으로 알려진 한화의 가장 큰 과제는 주전 중견수의 발굴이다. 김경문 한화 감독은 호주 전지훈련을 앞두고 “중견수에 관한 이야기가 많이 나오는데 선수들에게 충분히 기회를 주려고 한다”고 말하며 중견수 고민을 드러내기도 했다.김범수에 앞서 한화는 이번에 FA로 영입한 강백호의 보상선수로 투수 한승혁을 kt 위즈에 내준 상황이라 마운드 보강도 필요하다. 특히 외국인 원투펀치였던 코디 폰세와 라이언 와이스가 모두 팀을 떠난 마당이라 한화는 투수진 공백을 잘 채워야 한다.KIA로서는 이런 사정을 알고 외야수와 투수를 보호선수로 묶었을 가능성이 크다. KIA의 두뇌싸움이 한 수 앞선다면 한화로서는 먼 미래를 내다보고 잠재력 있는 내야 자원 또는 선발 자원을 데려오는 의외의 선택을 할 수도 있다.