“꼭 필요한 선수” FA 조상우 드디어! KIA와 2년 15억 계약

장기 협상 끝에
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
조상우(왼쪽)가 21일 광주 기아 챔피언스 필드에서 심재학 단장과 자유계약선수(FA) 계약을 체결한 뒤 기념 사진 촬영을 하고 있다. 2026.1.21 KIA 타이거즈 제공
KIA 타이거즈와 조상우가 오랜 협상 끝에 자유계약선수(FA) 계약을 마쳤다.
KIA는 21일 조상우와 계약 기간 2년 총액 15억원(계약금 5억원·연봉 8억원·인센티브 2억원)에 계약했다고 밝혔다. 이로써 조상우도 23일 출국하는 KIA의 스프링캠프에 함께할 수 있게 됐다.
조상우는 2013년 신인 드래프트 전체 1순위로 히어로즈 구단에 입단했다. 지난 시즌 KIA에 합류해 72경기 60이닝 6승 1세이브 55탈삼진 평균자책점 3.90을 기록했다. 28홀드를 따내 개인 한 시즌 최다 홀드 기록도 경신했다. 프로통산 기록은 415경기 39승 89세이브 82홀드 485탈삼진 평균자책점 3.21이다.
조상우의 계약이 늦어지면서 KIA가 당초 발표한 스프링캠프 명단에도 빠져 있었다. 그러나 KIA는 지속해서 조상우가 꼭 필요한 선수라는 입장을 밝혔고 이날 협상을 마치게 됐다.
조상우는 “계약 소식을 빠르게 전하지 못해 팬들께 죄송하다”는 말부터 꺼냈다. 그는 “늦어진 만큼 더 단단히 마음먹고 시즌을 준비할 계획이고 챔피언스 필드 마운드에 올라 멋진 모습으로 팬들께 보답하겠다”며 “계약 기간 동안 개인 성적은 물론 팀에 큰 보탬이 되는 선수가 될 것이고 2년 뒤 재계약 협상에서 구단의 좋은 평가를 받도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.
심재학 KIA 단장은 “조상우는 지난 시즌 팀 내 최다 홀드를 기록하며 필승조로 활약했다”. 우리 팀에 꼭 필요한 선수이고, 올 시즌에도 중요한 순간마다 승리를 지켜내며 팀 불펜에 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
조상우의 KIA와의 FA 계약 총액은?