“잘한다 잘한다” 했더니…선배 넘고 역대 최고 446% 찍었다

안현민, 첫 억대 연봉자 이름 올려

kt, 재계약 대상자 모두 계약 마쳐

안현민. 홍윤기 기자

2025 프로야구 최고의 히트상품 안현민(kt 위즈)이 구단 역대 연봉 최고 인상률을 기록했다.kt는 15일 안현민과 새 시즌 연봉 1억 8000만원에 계약했다고 밝혔다. 지난해 연봉 3300만원이었는데 이번에 445.5%의 연봉 인상률을 찍게 됐다. 이는 2021년 투수 소형준의 기존 기록인 418.5%를 뛰어넘은 기록이다.안현민은 지난해 112경기에 출전해 타격 2위(타율 0.334), 출루율 1위(0.448), 장타율 3위(0.570)를 기록하는 등 타격 주요 부문에서 상위권에 이름을 올렸다. 특히 대체 선수 대비 승리 기여도(WAR) 7.22로 리그 야수 전체 1위를 차지했다. 깜짝 스타의 활약으로 야구계가 들썩였고 안현민은 역대 9번째로 신인왕과 골든글러브를 모두 수상하는 선수가 됐다. 이는 21세기로 한정하면 2006년 류현진(한화 이글스), 2012년 서건창(넥센 히어로즈)에 이어 세 번째다.kt는 안현민을 포함해 재계약 대상자 64명과 연봉 계약을 모두 마쳤다. 지난해 11승 8패 평균자책점 3.67을 기록한 선발 투수 오원석은 1억 4000만원에서 9000만원 오른 2억 3000만원에 계약했고 필승조 이상동은 4100만원 오른 1억원에 도장을 찍었다.다시 10승 투수가 된 소형준은 2억 2000만원에서 1억 1000만원 오른 3억 3000만원에 계약했다. 한화에서 이적한 불펜 한승혁은 9400만원에서 2억 600만원이 오른 3억원에 계약했다.