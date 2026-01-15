역대급 재능→부상→연봉 반토막…8위 KIA 연봉 삭감 칼바람

지난해 8위로 부진하며 대폭 깎아

이미지 확대 김도영. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 김도영. KIA 타이거즈 제공

2024년 통합우승을 차지했으나 지난해 8위로 추락한 KIA 타이거즈가 주축 선수들의 연봉을 대폭 삭감했다. 특히 2024시즌 정규리그 최우수선수(MVP)에 선정된 간판타자 김도영은 연봉이 반으로 깎였다.KIA는 15일 선수 48명에 대한 계약 내용을 발표했다. 재계약 대상 중 인상된 선수는 25명, 동결된 선수는 7명, 삭감된 선수는 16명이다.2025시즌 연봉 5억원을 받았던 김도영은 2억 5000만원에 사인했다. 역대급 재능이란 평가를 받았던 선수지만 지난해 양쪽 햄스트링을 세 차례나 다치면서 30경기 출전에 그쳤다. 핵심 전력인 김도영의 이탈로 KIA 타선도 힘을 쓰지 못했다.김도영 외에도 외야수 고종욱이 1억 5000만원에서 5000만원 삭감된 1억원, 이창진이 1억 4000만원에서 5000만원이 삭감된 9000만원에 계약했다. 투수 중에서는 좌완 김대유가 1억 2000만원에서 5000만원이 깎인 7000만원에 사인해 가장 큰 삭감 폭을 보였다.마무리 투수 정해영은 3억 6000만원에서 6000만원이 깎인 3억원, 선발 이의리는 1억 7000만원에서 4000만원 삭감된 1억 3000만원에 각각 도장을 찍었다.칼바람 속에 연봉이 인상된 선수들도 있었다. 외야수 김호령은 8000만원에서 212.5%가 오른 2억 5000만원에 사인하며 야수 최고 연봉자로 등극했다. 투수 전상현은 3억원에서 1000만원 오른 3억 1000만원에 재계약하며 자유계약선수가 아닌 재계약 대상자(외국인 선수 제외) 중 최고 연봉자가 됐다. 성영탁은 3000만원에서 1억 2000만원으로 300% 인상돼 팀 내 최고 인상률을 기록했다.