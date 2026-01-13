롯데 프랜차이즈 kt 유니폼 입었다…이강철 사단 합류

주형광, 생애 첫 타팀 지도자 생활

주형광 코치. 롯데 자이언츠 제공

선수 생활과 지도자 생활을 롯데 자이언츠와 쭉 함께했던 주형광 코치가 kt 위즈로 옮겼다.kt는 13일 주형광·백승룡·이영수·최용제 코치를 새로 영입했다고 밝혔다. 주 코치는 kt 재활군 코치로 2026시즌을 시작한다.주 코치는 1994년부터 2007년까지 롯데에서만 뛴 ‘원클럽맨’이다. 데뷔 시즌에 역대 최연소 세이브(만 18세 1개월 14일), 최연소 승리와 최연소 완투승(18세 1개월 18일), 최연소 완봉승(만 18세 3개월 7일) 등의 기록을 세웠다. 1995년 플레이오프에서는 최우수선수(MVP)에 뽑히기도 했다.은퇴 뒤에도 주 코치는 대부분의 지도자 생활을 롯데에서만 했다. 그가 롯데가 아닌 다른 프로야구팀 지도자로 활동하는 건 이번이 처음이다.백 코치는 육성군 수비 코치, 이 코치는 육성군 타격 코치, 최 코치는 육성군 배터리 코치를 맡았다. 2025시즌 2군 작전·주루 코치로 활동했던 김호 코치는 1군 퀄리티 컨트롤(QC) 코치로 이동했다. 지난 시즌까지 kt 선수들을 지도했던 김연훈, 곽정철 코치는 각각 KIA 타이거즈와 한화 이글스로 팀을 옮겼다.