차기 메이저리거 보인다…김주원 “도전할만한 선수 되는 게 우선”

지난해 최고 시즌 보내며 정상 유격수로

WBC 국가대표 예약 국제무대 활약 기대

김주원이 9일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL뱅크 골든글러브 시상식에서 유격수 부문을 수상한 뒤 소감을 말하고 있다. 2025.12.9

김주원이 1일 서울 잠실야구장에서 열린 NC 다이노스와 LG 트윈스의 경기에서 8회초 1사 만루 상황에서 희생타가 나오자 홈으로 뛰어들고 있다. 2025.10.1

지난해 야구 인생을 활짝 꽃피운 NC 다이노스 유격수이자 말띠인 김주원(24)이 말의 해를 맞아 미국 메이저리그 진출에 대한 각오를 다졌다.김주원은 5일 경남 창원 NC파크에서 열린 구단 신년회에 참석해 “(프로 데뷔 후 첫 말띠 해를 맞아) 신기하기도 하고 안 될 것도 되는 긍정적인 기운이 오지 않을까 생각한다”고 기대감을 내비쳤다.김주원은 지난해 타율 0.289 15홈런 65타점 44도루를 기록하며 리그 최정상급 유격수로 발돋움했다. 이를 바탕으로 생애 첫 유격수 부문 골든글러브까지 수상했다. 지난해 정규시즌 활약은 물론 11월 일본과 평가전 2차전에서 9회말 2사 후 동점 솔로 홈런을 때려내며 강렬한 인상을 남기기도 했다.올해 3월 월드베이스볼 클래식(WBC)에서도 김주원은 주전으로 뛸 가능성이 크다. 그는 “한 달 정도 빨리 시즌을 시작하는 만큼 몸을 먼저 만들고 있었다”며 “오전에 운동, 오후에는 병역 혜택 관련 봉사 활동을 다니고 있다”고 근황을 소개했다.김주원이 WBC에서 활약을 다짐하는 또 다른 이유가 있다. 국가대표로서 자부심과 각오도 남다르지만 국제 무대에서 실력을 보여줄 기회이기 때문이다. 김주원은 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약하는 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 뒤를 이어 ‘빅리거 유격수’가 될 재목으로 기대를 모은다.김주원은 빅리그 진출 꿈에 대해 “프로 입단 초에는 막연한 꿈이었는데 제가 비록 작년 한 시즌 잘한 상황이지만 신인 시절과 비교하면 (미국 진출의 꿈이) 조금씩 더 가까워지는 것 같다”며 “(김)혜성이 형이나 (송)성문이 형도 미국에 나가시니까 저도 자연스럽게 미국 무대가 생각이 나기는 한다”고 털어놨다.그러면서 “일단 매년 발전해서 미국 무대에 도전할 만한 선수가 되는 것이 일단 첫 번째”라며 “시간이 지날수록 미국 진출 얘기가 장난에서 조금씩 (현실로) 바뀌어 가는 것이 제게는 더 힘을 내는 원동력이 된다”고 덧붙였다.김주원은 2026시즌 보완할 점에 대해 “수비 쪽에서 실책 수를 줄이고 더 안정적으로 해야 한다”며 “실책 수가 많았는데도 수비상을 주셔서 감사하게 생각하는데, 다음에 또 수비상을 받게 되면 실책 수에서도 더 당당해지도록 하고 싶다”고 밝혔다.