외국 베팅사이트, ‘한국 야구, WBC 8강까진 가겠지만…’

외국 베팅사이트들이 내년 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국이 8강 안에 들 것이라고 예측했다. ‘우승 후보 1순위’는 단연 미국이었다.30일 윌리엄힐, 벳365, 드래프트킹 등 주요 베팅 사이트에 따르면, 한국 야구 대표팀은 사이트 대부분에서 8위 안에 들었다. 윌리엄힐(25/1)과 드래프트킹(+3500)에서 단독 7위였고, 벳365에서도 41대1로 캐나다와 함께 공동 7위에 올랐다.류지현 감독이 지휘하는 한국 야구 대표팀은 내년 3월 일본에서 열리는 2026 WBC 조별리그 C조에서 일본, 대만, 호주, 체코와 경쟁한다. 조 2위 안에 들면 미국에서 개최되는 8강 토너먼트에 진출한다. 한국 야구는 WBC에서 2006년 3위, 2009년 준우승으로 선전했다. 그러나 2013년과 2017년, 2023년 최근 세 차례 대회에서는 모두 조별리그 관문을 넘지 못했다.우리와 같은 조에서는 ‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스) 합류가 결정된 일본이 우승 후보 2위에 올랐다. 윌리엄힐 11/4, 벳365 4.4대1, 드래프트킹 +300의 배당률을 보였다.다른 나라들은 윌리엄힐 기준 대만이 66/1로 13위, 호주 80/1로 15위였다. 체코는 100/1로 니카라과, 영국, 브라질과 함께 최약체로 평가됐다. 벳365도 대만 101대1로 14위, 호주 151대1로 17위, 체코 201대1로 18위 순으로 예상됐다.외국 주요 베팅 사이트 대부분이 2026년 WBC 본선에 참가하는 20개 나라 가운데 미국을 강력한 후보로 거론했다. 에런 저지(뉴욕 양키스), 칼 롤리(시애틀 매리너스), 카일 슈워버(필라델피아 필리스), 태릭 스쿠벌(디트로이트 타이거스), 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠) 등 메이저리그(MLB) 핵심 선수들을 불러 모아 최강 전력을 꾸렸다는 평을 듣는다.이어 도미니카공화국, 푸에르토리코, 베네수엘라, 멕시코 순으로 3∼6위 예상도 거의 일치했다.